Az üzleti életből érkező, eleinte kedvtelésből a borhoz forduló, kívülről jött ember konvencióktól mentes lendületével Streit György a történelmet is segítségül hívta a brandépítéshez – így született meg az ötlet a nagyanyai ágon családi ősként tisztelt ’48-as honvéd főhadnagy, majd amerikai polgárháborús hős, a 200 esztendeje született máramarosi Zágonyi Károly nevének és legendájának márkanevükhöz kölcsönzésére. Ahogy ők fogalmaznak, az ő őserejét, virtusát, győzni és élni akarását, legendás történetét töltik palackjaikba. Egy különleges Grand Union házasítással már most készülve a jövő tavasszal a fővárosi Stefánia Palotában a honvédséggel közösen tisztelgő jubileumi megemlékezésre is.

A jövő év mérföldköveként várják a villányi Oportó utcában a szőlődombból lassan előbújó futurisztikus borházat, amely, ahogy a tőkék, maga is a természet erőiből merítkezik. Összetéveszthetetlen, ezerkétszáz négyzetméterével is tájba simuló formájához a megálmodó Kistelegdi István a lehető legjobban kihasználta a szélben, napban és földben rejlő energiákat is, lenyűgöző panorámájú élményteret is nyújtva a borkóstoláshoz.

A Siklóson és Villányban elterülő, ma 7,5 hektárnyi dűlőik 35–40 ezer palacknyi borhoz adnak termést – és kihívást a fiatal főborász, Horváth János vezette lelkes szakértő csapatuknak. Tudatosan emberléptékű jövőképpel, így a paletta nem túl széles, de magas minőségre törő.

A vezércsalád a Streit-Zágonyi kollekció, sorában legelső bordói házasításukkal, a 2015-ben a márkát nemcsak gyorsan beazonosító, de Nemzeti Borkiválósággá és hamar hiánycikké nemesedő friss, fiatalos, mégis tartalmas Unionnal. Amellyel a közelmúltban a szőlőtőkéket csak a tévéből ismerő Ghánában tett eleget – egyedüli hazai borászként – egy nívós szakmai fórumra az ország legbefolyásosabb üzletembere meghívásának; megalapozva egy ott nyíló jeles borüzlet polcain a Streit-Zagonyi kollekció helyét. Vagy a ’16-os, 2018-ban VinAgora-, 2021-es Vinalies-aranyérmes cabernet sauvignonnal. És ugyanezen évjárat merlot-jával, a tulajdonos ítélete szerinti csúcsborukkal. Előtte pedig az idén nyáron a „Winelovers TOP100 magyar bor” nagy seregszemléjén kékfrankosukkal jutottak a csúcs tizenkettőbe.

A könnyedebb, főként fehér- és rozéborokra épülő Zagonyi termékcsaláddal – közte is a különösen szépre sikeredett ’22-es kékfrankos rozéval – pedig a nívós éttermi gasztrokultúra kedvelői mellett az áruházláncok polcain – illetve közönségdíjas streit-zagonyi.hu weblapjukjon – keresztül a szélesebb vásárlóközönséget is szeretnék megismertetni boraikkal, borkultúrájukkal.