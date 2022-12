Ahogy talán a legtöbb bortermelő esetében, Günzer Tamásnál is a kezdeti atyai példa kövezte ki az utóbbi esztendőkben már rangos díjak, sőt, nagydíjak sokaságához vezető utat. A mindössze 0,3 hektárnyi területet éveken át csak az állattenyésztő munkája utáni kikapcsolódás kedvéért látogatta, de azért már akkor lassan bővítgetni is kezdte. Majd négy hektárhoz érve végleg a növények, a szőlő mellett kötelezte el magát.

És nem csak az idei nemzetközi Vinagorán a legmagasabb (95) pontszámért együtt járó Champion díj és nagy aranyérem miatt mondhatjuk, milyen jól tette. Ő pedig éppen e győztes bor kapcsán igazolja, hogy értő kezekben a mennyiség és a minőség nem zárja ki egymást. Ez a rozé ugyanis a nagy áruházláncokban százezres nagyságrendben fogyó legkeresettebb bora – teszi hozzá nem elhallgatva, hogy miközben a prémium csúcsborok sem hiányozhatnak kínálatukból, a fogyasztói ízlés változását, így a kassza egyensúlyát sem hagyhatják figyelmen kívül.

Előbbiek sorában is az élen a talán legtöbb díjat bezsebelő 2019-es – náluk hagyományosan a dűlők nevét viselő –, két esztendeig barrique hordóban érlelt, prémium Bocor Villányi Franc-nal. Hozzátéve, hogy borászként maga is lelkesen e kifinomult fajta további népszerűsítésén munkálkodik, akár a korábban a vörösborok királynőjeként dicsért cabernet sauvignonok rovására is. Csak ideemelve még az ugyancsak franc és merlot házasításából csúcsborrá érlelt Mátyás Cuvée-t és az Ördögárok Merlot-t. A könnyedebb kategóriából pedig a gyümölcsösségében is intenzív Mont Blanc Cuvée-t kiemelve, utalva egyben a köztudatban még mindig vörösborvidékként élő villányi domboldalakon a fehér- és rozéborok rendkívüli előretörésére.

A sort aztán éppen végeláthatatlansága miatt nem is folytatva, inkább a pincéből a napfényre lépve legújabb tervét előrevetítve. A kulináris programkavalkádjuknak (hogy csak a Márton-napi libavacsorákat vagy a tavaszi halnapokat lopjuk ide is az étlapról) is otthont adó Grandior Borbisztró, illetve az Ördögárok-túrák sikerére alapozva még közelebb fordulna ugyanis a természethez. Aminek jegyében hamarosan a dűlők közötti kis prémium vendégházakban élvezhetik a szőlőhegy nyugalmába bújtatott kényeztető luxust az igazi ínyencek.

Sikereik, eredményeik kulcsaként végül az összetartó és elhivatott családi munkát említve. Amelyből ő maga mára leginkább a szőlészet irányításával, az ifjabb generációt képviselve, Gina lánya pedig a marketinggel és szervezéssel veszi ki a részét. A pince, vagyis a borkészítés pedig a családi birtok fiatal főborásza, Roland fia fiatalos lendületére számíthat – a Céókettő révén már aranyérmes saját borral is büszkélkedve. A pincészet többi munkatársával közösen learatott gyümölcsként boraikat és borászatukat is a már említetteken kívüli rengeteg elismerés és díj illette eddig is – ahogyan az sem véletlen, hogy Günzer Tamást a Magyar Borakadémia hatszáz szakemberből verbuvált jelölőcsapata az idén immár harmadszor találta érdemesnek Az év bortermelője díj legjobb ötösébe jelölésre.

