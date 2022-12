Új szupermarket épül a város határában – a bólyiak által régóta várt beruházáshoz 250 millió forint támogatást nyert az önkormányzat a TOP Plusz pályázaton.

– A kiviteli tervek elkészültek, a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzési eljárás folyamatban van – közölte Hárs József, Bóly polgármestere. – Mint minden bólyi beruházás esetében, úgy itt is cél az takarékos üzemeltethetőség, a gazdaságos fenntarthatóság – emelte ki. Ennek megfelelően a terveket is úgy módosították, hogy a termálvíz adta energia fogadására alkalmas legyen majd a létesítmény.

Jövő január végén várható döntés a kivitelezőről, a beruházás pedig egy évet vesz majd igénybe. Tavasszal a potenciális bérlők számára is meghirdetik a 650 négyzetméteres eladótérrel rendelkező ingatlant, törekedve arra, hogy a belső terek kialakítása a későbbi üzemeltető igényei szerint történjen. A cél, hogy 2024 tavaszára az új szupermarket fogadja a vásárlókat.

A Szabadság utcában megépülő komplexum a helybéliek és a környező települések magasabb szintű kiszolgálását biztosítja, előnye továbbá, hogy tehermentesíti a városközpontot a gépkocsiforgalomtól. Jelenleg Bóly főutcáján, az iskola szomszédságában található egy nagyobb élelmiszer­üzlet, amely kínálatában, színvonalában jelentősen elmarad a nagyobb városokban működő üzletláncoktól. Ezt az elavult épületet – amint az új szupermarket elkészül – elbontanák, a helyén egy sportcsarnok kap majd helyet.

Az új szupermarkettel egy épületben egy trafik is nyílik, ezenkívül egy fedett területet is kialakítanak, ahol időnként kirakodóvásár és piac várja majd a vevőket.



Tavaszra megépül a nyugdíjasház

A nyugdíjasház építése szintén a város hamarosan véget érő nagyberuházása: a gondozási központ egyes épületrészeinek átalakításával megvalósuló új létesítmény nyár végére elkészül. A tél folyamán a belső munkálatokat végzik a létesítményben a szakemberek. Az önkormányzathoz az elmúlt években beérkezett megkeresések azt mutatják, hogy a nyugdíjasház biztosította lakhatási formára jelentős az igény a városban, ennek hatására vágtak bele a beruházásba. Az egy-, másfél, illetve kétszobás önálló, konyhával, fürdőszobával ellátott, összesen 22 lakrész kifejezetten olyan idősek számára készül, akiknek egészségi állapota lehetővé teszi, hogy saját magukról gondoskodjanak. A leendő lakók számára biztosított lesz, hogy igény esetén a gondozási központ szolgáltatásait, például az étkezést, takarítást stb. igénybe vegyék, valamint az intézmény által szervezett közösségi programoknak is részesei lehetnek. Közös mosókonyha és egy társalgó is az idősek kényelmét szolgálja majd.



A helyi vállalkozások versenyképességének megőrzését igyekszik segíteni az önkormányzat

Új termálkúttal gazdagodott idén a város

Befejeződött az új termálkút fúrása a város határában – az eredmény a várakozásoknak megfelelő: a víz hőmérséklete és hozama a meglévő termelőkútéval azonos. A kút és az ahhoz kapcsolódó beruházás mintegy egymilliárd forint, és a város energiaellátásának biztonságát garantálja. Mint ismeretes, Bólyban a fűtésre, a meleg víz előállítására termálvizet használnak. Jelenleg egy kisebb és egy nagyobb kút biztosítja az ellátást, a biztonságos üzemeltetés érdekében, illetve a megnövekedett igények miatt szükségessé vált egy újabb létrehozása. Ennek az 1650 méter mély kútnak legmegfelelőbb helyet a Békáspusztától a Karasica-völgybe vezető út végénél találtak, fúrása nemrég ért véget – Az új kút vize 75 fokos, ami nagyjából megegyezik a jelenleg működő termálkút vizének hőfokával. A teljesítmények közt sincs különbség – az új kút vízhozama óránként ötven köbméter – közölte a paramétereket Hárs József, Bóly polgármestere. Kiemelve, hogy a fejlesztés eredményeként a város a jövőben, ha bármelyik kútnál meghibásodás történne, akkor is biztosítani tudja a zökkenőmentes ellátást. Mindemellett az egyre növekvő igények is indokolttá tették a beruházást – az ipari parkban azok a vállalkozások, amelyek eddig nem használták a termálvíz adta energiát, az energiaválság hatására kivétel nélkül jelezték, hogy csatlakoznának a hálózathoz. Az új kút kihasználtsága garantált. Mint azt Hárs József hangsúlyozta, a városnak is célja, hogy a helyben működő vállalkozások meg tudják őrizni versenyképességüket az energiaválság ellenére is – az új termálkút is ehhez járul hozzá. A nagyjából egymilliárd forintos beruházáshoz 336 millió forint állami támogatást kapott a település, a pályázatról nemrég született döntés. A rendszer működéséhez szükséges, a három kutat összekötő, valamint az ipari parkba vezető összesen mintegy 8 kilométernyi vezeték kiépítése a jövő tavasszal veszi kezdetét, amint az időjárás lehetővé teszi a munkálatokat.

A helyi cégek igényeinek megfelelően bővítik az ipari parkot

A következő év egyik nagyberuházásaként bővíti a Bólyi Ipari Park területét az önkormányzat, eleget téve a vállalkozói igényeknek. A már meglévő, mintegy 63 hektárnyi területet mára szinte teljes egészében benépesítették az ide települt cégek. A bővítése szükségessé vált a – az ipari park a töttösi országút keleti oldalának irányába terjeszkedik tovább, összesen mintegy 40 hektárral. A területet már megvásárolta az önkormányzat, az infrastruktúra kiépítésére pedig pályázatot nyújtottak be, az elérhető legmagasabb támogatási összeget megcélozva. A mintegy 800 millió forintot el is nyerte a város, erről a közelmúltban született döntés, és hamarosan a támogatói szerződés aláírására is várhatóan sor kerül. Az önkormányzat úgy számol – közölte Hárs József, Bóly polgármestere –, hogy a beruházás költségeinek mintegy 30 százalékát kell majd önrészként előteremteni. A fejlesztés részeként egy kétezer négyzetméteres üzemcsarnokot is épít az önkormányzat az új területen. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a létesítményt bérbe adnák, és már van is érdeklődő cég, amely ott kezdené meg működését. A polgármester kiemelte, az orosz–ukrán háború hatásaként a befektetők megtorpanása valamelyest érzékelhető, ennek ellenére bíznak abban, hogy bőven lesznek érdeklődő vállalkozók, akik szívesen betelepülnének a kibővített Bólyi Ipari Parkba. A fejlesztés a terv szerint a következő esztendőben valósul meg, a város egyik legnagyobb projektjeként.

Fotós: Laufer László

Utcák sora újulhat meg a fejlődő városban

Pályázati források segítségével több utca is megújul az elkövetkezendő időszakban, és van olyan is, ahol már a végéhez közeledik a korszerűsítés. A Zrínyi utca rendbetétele pár hónappal ezelőtt vette kezdetét, és hamarosan levonulnak a területről a munkások, akik az utolsó simításokat végzik. A beruházás során a közművek cseréjére került sor, majd az elavult állapotban lévő utat, valamint a járdákat is rendbe tették. Az elöregedett burkolatokat felszedték, helyére új került, és szegélyeket, víznyelőket is kialakítottak a beruházás során a város egyik legrégebbi utcájában, ami Bóly vízelvezetése szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír. Az összesen több mint 30 millió forintba kerülő felújítási munkálatok jelentős részére sikeres pályázatával támogatást nyert a város, illetve saját forrásaival is hozzájárult az önkormányzat a fejlesztéshez. A cél, hogy minden évben egy-egy újabb utca rendbetételére sor kerüljön Bólyban, és mindig a legelavultabbak kerülnek sorra. Jövő tavasszal a Deák utca következik, ahol szintén a közművek cseréjére kerül majd sor, amit új járda építése követ, és az utat is felújítják. A munkálatok előkészítéseként az elöregedett fák kivágását már meg is kezdték. A Deák utcával együtt a Táncsics utca felső részének renoválása is szerepel az önkormányzat tervei között, a kátyúkkal teli szakasz új alapot kap. Ebben a két utcában a fejlesztéseket tavasszal kezdik, amint az időjárás lehetővé teszi a kivitelezés megkezdését.