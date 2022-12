Léteznek zseniális vállalatok, amelyek kiváló termékeibe úgy „botlunk bele” nap mint nap, hogy fogalmunk sincs, honnan valók, mivel ők nem a médiareklámok csillogásán, hanem egyszerűen a felhasználók elégedettségén mérik a sikert. A pécsi HC Linear ezt a vonalat követi: talán még fejlesztőbázisukon, Pécsett sem forog a köztudatban a szakmában persze annál jobban csengő nevük. Miközben mára hazai, sőt, európai városokban napi kétmillióan (!) áldják például a busszal, villamossal és vonattal utazók információs monitorjaik megálmodóit, amelyek új dimenzióba emelték az utastájékoztatást (a háttérben forgalomirányítási és adatgyűjtő szoftverekkel) a megállókban és a járműveken is.

Ami kiragadott példa csak eddig már az ezret meghaladó önálló fejlesztésük sorából, amelynek a közlekedés valóban az egyik húzóágazata – kontinensszerte 7500 járművön hosszú évek óta megbízhatóan működő rendszereik jóvoltából a legismertebb nemzetközi rendszerintegrátorok és buszgyártók ma már piacvezetőként hívják őket partnerül. Ám termékpalettájuk messze túlmutat ezen: a tavaly már hárommilliárdos forgalmat generáló portfólió a biztonságtechnikai és az egészségiparban is a gyengeáramú eszközöktől a szoftvereken és rendszereken át mechanikai és elektronikai eszközök, áramkörök fejlesztéséig sorolható. A beágyazott és magasszintű programozással, a szükséges adatbázisok elkészítésével kiegészítve így teljes rendszereket alkotnak, igény esetén hosszú távú üzemeltetéstámogatási szolgáltatásokat is nyújtva megrendelőiknek.

Erősségük éppen sokoldalúságukban rejlik. A HC Linear a nemzetközi porondon is azon kevesek közé tartozik, aki nem valamely nagy projekt egy vagy néhány részegységének szállítója, hanem komplex szolgáltató – mondhatjuk, maga az egész projekt. Éppen most átadás alatt álló, a pandémia és a válság szorításában is másfél milliárd forintból felépített új, 2200 négyzetméteres kutatás-fejlesztési és gyártóbázisukon a korábbinál is magasabb szinten tudják először megtervezni, kifejleszteni, majd az alapanyaggyártástól indítva elkészíteni a prototípusokat akár 3D-kivitelben, klímakamrában tesztelve. Végül az elektronikai sorozatgyártást, összeszerelést is elvégezve komplett késztermékként átadva az ügyfeleknek. Mindezt világszínvonalú gépparkkal és a legmagasabban képzett szakembergárdával – a mai ötven főt új központjukban villamos- és gépészmérnökökkel, informatikusokkal, programozókkal és műszerészekkel szeretnék megduplázni.

Az innovatív, összetartó csapatot Móricz László, illetve kereskedelmi igazgatóként testvére, Tamás kovácsolja egységbe: „Az a szándékunk, hogy a HC Linear egy igazán jó munkahely legyen, ahová mindenki szeret bejárni, dolgozni, elsősorban alkotni. Ennek jegyében szervezünk nívós csapatépítőket, családi napot, hozzánk mindig külön ellátogat a Mikulás, míg a mai energiahelyzetben például rezsitámogatással is igyekszünk erősíteni a kötődést” – igazolja ugyancsak ritka összetartó szemléletüket az ügyvezető.

Innovatív, kitartó és céltudatos törekvéseiket az elmúlt években a Magyar Innovációs Szövetség kiemelt elismerése, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj mellett a Magyar Brands innovatív márka immár négyszeres odaítélésével díjazta a szakma is. Legújabban pedig a világ üzleti életét 181 esztendeje minősítő Dun & Bradstreet is már negyedszer sorolta a HC Lineart a „pénzügyileg legstabilabb magyar vállalatok” közé; miközben a társaság a megye cégeinek százas listáján is egyre feljebb lépeget.