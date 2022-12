2022-ben is számos területen átalakult és előrelépett a pécsi Hufbau. Egyik fő fejlesztése már több mint egy éve tart a Légszeszgyár utcában. Az 1500 m2 területű épületet felújították és átalakították irodákká, bemutatóteremmé és raktárakká. Ez a fejlesztés hozzájárul a jövőben az ügyfelek még jobb kiszolgálásához. Ugyanakkor megoldást nyújt néhány termék elhelyezésére is, illetve oktatások helyszínéül is szolgál.

A beruházás egy másik telephelyet érint. A Batthyány utcában indult el 1994-ben a Téglacentrum Kft., és jelenleg is itt található a fürdőszobaszalon. – Ezért külön öröm a számunkra, hogy a Batthyány utca 2–4. szám alatti irodákkal és raktárakkal bővültünk, amelyek további 12.000 m2-en biztosítanak számunkra kültéri tároló- és raktárkapacitást – mondta Péter Tamás. A raktárakon kívül irodák is rendelkezésre állnak. Az irodák és raktárak egy részét jelenleg bérbe adják.

A Hufbau név bevezetése folyamatos. A telephelyeken fokozatosan lekerülnek a régi táblák. A Téglacentrum Kft. már nem jelenik meg kommunikációjukban. A jövőben Hufbau Pécs néven működik a cég tovább.

Nincsen olyan, hogy elég a tárolóterület.

Továbbra is nagy hangsúlyt fektet a cég a tárolásra és raktározásra. Pécs belvárosában lévő két telephelyük könnyen megközelíthető, és gyors megoldást kínál az építkezőknek. Céljuk, hogy széles körű termékpalettájukkal gyorsan elérhetőek legyenek azok a termékek, amelyek szükségesek egy építkezéshez. Az építőanyagok árai továbbra is emelkednek, de már kisebb ütemben, mint az év elején. A raktárkapacitásuk lehetővé teszi, hogy a hiánytermékekből, amint rendelkezésre állnak, többet raktározzanak, így több ügyfélnek tudnak megoldást kínálni.

– Szeretnénk megköszönni partnereinknek és ügyfeleinknek, hogy 2022-ben is a pécsi Hufbaut választották – zárta az évet értékelő szavait Péter Tamás.

A Téglacentrum Baranyán kívül az építőanyag-üzleteket tömörítő kereskedelmi társulás, a Hufbau tulajdonosaként országszerte is jelen van.