A LAFARGE a természeti erőforrásoktól való függését elsősorban a Geocycle márkanév alatt megvalósított hulladékkezelési megoldásával igyekszik megszüntetni. Az elmúlt években több mint 4,5 milliárd forint értékben valósított meg környezetvédelmi beruházásokat, amelyeknek köszönhetően az idei évben már közel 90%-os mértékben tudta kiváltani a fosszilis tüzelőanyagokat együttégetésre szánt hulladékkal. Ennek köszönhetően a vállalat a 2011-es indulásához képest közel 30%-ban tudta már csökkenteni a CO2-kibocsátását.

„A Geocycle tevékenységünk által nemcsak Baranya megye, de régiónk és hazánk körforgásos gazdaságában is egyre nagyobb szerepet tudunk vállalni. Külön büszkeséggel tölt el, hogy idén több műszakon keresztül is teljes mértékben együttégetésre szánt hulladékkal üzemeltettük a kemencénket. Ezzel a teljesítménnyel pedig a Holcim Cégcsoporton belül Európa három legjobb zöld gyára közé tartozunk” – mondja el Hoffmann Tamás, a LAFARGE ügyvezető igazgatója.

A LAFARGE kiemelt célkitűzése, hogy a fenntartható építési megoldások hazai úttörője legyen. Ennek jegyében októberben kezdte meg az ECOPlanet zöldcement hazai értékesítését. Az ECOPlanet legalább 30%-kal alacsonyabb karbonlábnyomot garantál, teljesítményt érintő kompromisszumok nélkül, és a környezettudatos, energiahatékony és alacsony CO2-lábnyomú építkezések megvalósítását ösztönzi. A vállalat a jövőben további zöldtermékekkel kívánja kiszolgálni a magyar építőipart, így például az építési és bontási hulladékot tartalmazó Susteno cement hazai gyártásán és bevezetésén dolgozik.

Fenntarthatósági hét, betOn podcast,

KKV-mentorálás

A fenntartható cementgyártás mellett a LAFARGE számára fontos az egyéb tevékenységeihez kapcsolódó ökológiai lábnyom csökkentése, valamint a helyi közösség és a munkavállalók környezettudatos szemléletformálása. Ennek érdekében csatlakozott idén a Holcim Csoport „Zöldebb iroda, gyár & bánya” kampányához, szervezett Fenntarthatósági hetet a munkavállalók számára, ill. útjára indította a Zöld-tippek kampányt belső kommunikációs felületein és a közösségi médiában. Még szélesebb kört megcélozva a LAFARGE betON podcastcsatornán a „Zöld Gondolatok” beszélgetéssorozatának 2. évadában a vállalat fenntarthatósági céljairól és eredményeiről, zöldépítkezésről és társadalmi felelősségvállalásról beszélnek a LAFARGE szakértői. A kkv-szektor zöld úton történő haladását segítve a Pécs-Baranya Kereskedelmi és Iparkamara (PBKIK) országos mentorprogramjában mentorvállalatként és előadóként vállalt aktív szerepet az idei évben.

Elismerő díjak, közösségi értékek, diákpályázatok

Fenntarthatósági tevékenysége terén kiemelt szerepet kap a helyi közösségek támogatása, környezeti nevelése is, amelyek meghatározó pillére a LAFARGE Közösségi Érték Program. 2018 óta száznál több projekthez járult már hozzá több mint 32 millió forint értékben, 17 településen; faültetéssel, óvodai és iskolai programokkal is. A fiatal generáció zöldszemlélet-formálását pályázatokkal segíti elő: „Emlékfát a jövőnek” és #Youth4GreenerEU címen kétszer is hirdettek pályázatot.

Értékteremtő tevékenységét idén is két díjjal ismerték el: a kamara ítélte neki a Baranya megyei Környezetvédelmi díjat, míg a Professional Publishing Hungary kiadó Greengage pályázatán a Zöld elkötelezettség-díj mellett a „Karbonlábnyom csökkentése” kategória győztese lett.



