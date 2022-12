A teljes nevén Mecsek Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Zrt. mára a hazai élelmiszer- és vegyiáru-kereskedelem megkerülhetetlen, jól csengő nevű szereplője. Mindig nagy hangsúlyt fektetett a fejlesztésre, a kiszolgálás magasabb szintre emelésére – ennek jegyében az idén több nagyforgalmú üzletét is teljes egészében felújította, korszerűsítette. Kiemelt figyelemmel a kistelepülések élelmiszer-ellátására, aminek érdekében pályázati segítséggel 15 kisbolt is szerepel a megújítottak sorában.

A társaság történetének legjelentősebb fejlesztéseként Veszprémben egy 8500 négyzetméteres, korszerű logisztikai raktár épül. A saját erőt pályázati támogatással kiegészítő 3,5 milliárdos beruházás energiatakarékos, hatékony és korszerű kiszolgálást tesz lehetővé a saját bolthálózat, illetve a külső partnerek számára 2023 első negyedétől.

Kiemelt teret szentelnek a jövőbarát zöldmegoldásoknak, így új, energiatakarékos hűtő- és fagyasztószigeteiknek, LED-lámpáiknak immár napelemek szolgáltatják az energiát.

A Mecsek Füszért Zrt. célja a piaci pozíciója továbberősítése, versenyképessége javítása.

Folyamatosan törekszenek a vásárlói igényekhez igazodó, kedvező árú, széles választék kialakítására, amelyben megfelelő súllyal található friss, kényelmi, kész, félkész és reformtermékkör. Ennek kiemelt szelete a friss pékáru, a tej, a sajt, a gazdag tejtermék-, a friss tőke- és baromfihús-, húskészítmény-, valamint zöldség-gyümölcs kínálat. Méltán büszkék jól ismert és közkedvelt, immár 1000 cikket számláló Coop saját márkás termékcsaládjukra is.

A valamennyi üzletükben elérhető Coop Klub törzsvásárlói program egyre többeket csábít kedvezményeivel; 100 ezernél több tagjuk hűségét hetente további akciókkal hálálják meg.

Fontosnak tartják az odafigyelést társadalmi környezetükre, amely a saját szociális alapítvány mellett helyi és regionális kulturális rendezvények, civil szervezetek, a Coop Segély Alapítványban támogatásában, továbbá a PVSK-Mecsek Füszért OB I.-es vízilabdacsapatának szponzorálásában is megnyilvánul.

Filozófiájuk szerint a sikeres jövő záloga a hatékony és eredményes működés mellett az elégedett vásárló – őket pedig a múlt értékeire építő, a jövő kihívásai elébe menő, elkötelezett munkatársakkal végzett, színvonalas munkával vonzzák be nap mint nap az üzleteikbe.

A Mecsek Füszért Zrt. ezután is széles választékkal, versenyképes árakkal, minőségi magyar termékekkel, valamint folyamatosan megújuló üzletekkel várja igazi „jó szomszédként” minden kedves vásárlóját.

114 ezer tonna áru vár 271 üzletben napi 64 ezer vásárlóra A Mecsek Füszért négy élelmiszer-üzletága: Kiskereskedelem: a társaság 1830 munkatársa 9 megyében, 200 településen, 271 üzletben napi 64 ezer vásárlót szolgál ki. Nagykereskedelem: a szárazáru-logisztika 3 telephelyéről évente 114 ezer tonna árut szállítanak ki 3,6 millió kilométernyi útvonalon. C + C: 12 diszkontáruházuk kisebb viszonteladók és a lakosság részére kínál az átlagosnál kedvezőbb árú, bőséges választékot. Frissáru-logisztika: ezen egységei évi 17 ezer tonna árut mozgatnak meg és szállítanak ki.