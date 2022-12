Az erdőismeret szakmai alapja – az erdőrészlet

Ahhoz, hogy megértsük, mit jelent a földrajzi adatok kezelése, pontosabban a térinformatika az erdészetben, mindenekelőtt az erdőrészlet fogalmával kell megismerkednünk. Az erdészeti szakemberek már évtizedekkel ezelőtt felosztották az ország erdeit olyan apró, párhektáros, azaz pár tízezer négyzetméteres területekre, amelyek termőhelyi és faállományviszonyai egységesek – ezeket hívjuk erdőrészleteknek.

A Mecsekerdő által kezelt erdőségek is ilyen erdőrészletekből állnak. Például a sokak által kedvelt Kis-rétet az erdészek úgy ismerik, hogy „Pécs 77/TI”, a Jakab-hegyi kilátó a pálos kolostor romjaival a „Pécs 199/EY” erdőrészletben található. Az erdőrészletek határai nem szabályosak, a szakemberek leginkább az ott található erdők ökológiai adottságai, talaj- és klímaviszonyai, faállománya alapján különítik el azokat.

A nagy adatbázis

Magyarország 22 százaléka erdő. Ez azt jelenti, hogy az ország ötödéről szinte tökéletes adatokkal rendelkezünk, pontosan tudjuk, hogy milyen faállomány borítja, milyen talajviszonyok, lejtés, kitettség, párolgás, vízháztartás, klimatikus viszonyok jellemzőek az adott erdőrészletre. Ebben segít az Erdészeti Szakmai Rendszer, amely az Országos Erdőállomány Adattár adatai alapján lefedi az ország teljes erdőterületét.

Hogyan kerülnek az adatok a rendszerbe? A „nagy képet” a legmodernebb térképészeti eszközök, műholdak, drónok, LIDAR-felmérések eredményei adják. Ugyanakkor kulcsfontosságú a terepen lévő – ők maguk úgy mondják: „tő melletti” – erdész szerepe is. A mobiltelefonos terepi adatrögzítés az egész rendszer lelke. A Mecsekerdő szakemberei az erdőt, erdőrészletet járva szigorúan meghatározott terv szerint, rögzítési pontok alapján veszik fel az adatokat, például az erdőfelújítások esetében a csemeték darabszámát, állapotát, az esetleges vadkár mértékét, és így tovább. Mindezeket az információkat aztán az Erdészeti Szakmai Rendszerben összefésülik a műholdak és drónok szolgáltatta adatokkal.

Az adatok elemzése mondja meg, milyen lesz a jövő erdeje

De mi ennek az egésznek a lényege? Mi szükség van ennyi adatra és az adatok ilyen bonyolult modellezésére?

A mérsékelt égövi erdők – mint amilyenek a Mecsekben is találhatók – a leginkább összetett szárazföldi ökoszisztémák közé tartoznak. Ennek az ökoszisztémának a hosszú távú fenntartásáról, fennmaradásáról és fejlődéséről elsősorban az erdészek gondoskodnak. Mint tudjuk, az erdész nem is annyira a mának, hanem inkább a jövőnek dolgozik. Ő a természet futurológusa. De ahhoz, hogy megfelelően felmérje, hogy egy adott területen most mit és hogyan érdemes ültetni, hogy egy másik területen milyen beavatkozásokat kell végezni az erdő egészsége érdekében, ahhoz adatokra van szüksége. A bonyolult adatok komplex rendszere, a hazai erdészet által kidolgozott, nemzetközi szinten is egyedülálló térinformatikai döntéstámogató rendszer abban segíti többek között a Mecsekerdő munkatársait is, hogy megalapozott, hosszú távú, a természetes folyamatokat lekövető, fenntartható erdőgazdálkodást folytassanak.