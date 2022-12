A kistelepülés nem bővelkedik nyertes pályázatokban, így nagyon örülnek mindegyiknek, amely támogatást nyer. Tavaly a Magyar Falu Program keretében falubuszra nyert támogatást a község, és így lecserélhették a régi járművet. A falugondnoki szolgálat egyébként jól működik, és igény is van rá a településen. A falugondnok az alapfeladatokon túl az óvodásokat és az első osztályosokat is minden hétköznap szállítja Sellyére az intézményekbe, emellett a sellyei sportkört segítve edzésekre, vagy meccsekre is elviszik a fiatalokat.

Szekeresné Spang Lívia, Kákics polgármestere elmondta, nagy szükség lenne a játszótér felújítására, a meglévő ugyanis már nagyon elöregedett, elhasználódott, és így balesetveszélyes is. Nagyon szerették a helyi gyerekek, de még a környező településeken élők is gyakran jártak át ide. Megérett a cserére, ezért pályázott is az önkormányzat rá, de sajnos nem nyertek rá forrást. Jövőre újra megpróbálják, és bíznak benne, hogy támogatást nyer a tervezett új játszótér.

A községvezető örömmel számolt be arról is, hogy egy korábbi pályázatukat is idén le tudták zárni. A Vidékfejlesztési Program keretében a faluház energetikai korszerűsítésére nyertek támogatást, és mivel a kivitelezés (hőszigetelés, nyílászárók cseréje, fűtéskorszerűsítés, udvar térkövezése) idén befejeződött, vissza is tudtak költözni a dolgozók, az épületben működik a kultúrház és a hivatal. A falu életét egyébként rengeteg program gazdagítja, és minden korosztály megtalálja a kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget. Az adventi időszakban például szombaton a gyerekeket kézműveskedéssel várják, vasárnap pedig közös gyertyagyújtásra invitálják a lakókat. A falu ünnepekre – húsvétra, halloweenra és karácsonyra – való feldíszítését egy lelkes helyi család és segítőik végzik, és mindig olyan szépre sikerül, hogy híre megy a környéken, sokan járnak fotózni, megcsodálni a dekorációkat.

Az egyház felajánlotta az önkormányzatnak, hogy kerüljön a falu tulajdonába a temető. Az önkormányzat szeretné is átvenni, így az ezzel kapcsolatos egyeztető tárgyalások már folyamatban vannak. Miután a temető az önkormányzat tulajdonába kerül, már pályázatot is tudnak beadni pl. a kerítés felújítására vagy egyéb fejlesztésre.

Az önkormányzat igyekszik támogatni a lakosságot, most decemberben a megemelkedett rezsiárakra való tekintettel minden lakos tízezer forintot kap, emellett az idén 65 köbméter szociális célú tűzifát osztanak szét az igénylők között. A helyiek ezen felül akár egész évben a háztartási szennyvízszippantásra is kapnak anyagi segítséget.

A település vezetői A körülbelül 180 lakosú Kákics polgármestere Szekeresné Spang Lívia. A képviselő-testület tagjai: Horváthné Kuszinger Ildikó, Szemes-Egres Zsanett, László és Margit Sándor. A roma nemzetiségi önkormányzat tagjai Horváthné Kuszinger Ildikó és Horváth Éva. A Sellyei Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Nóránt Tímea. Civil szervezet: Pitypang Falumentő Egyesület (a falu teljes lakossága életminőségének javítása érdekében tevékenykedik). Háziorvos: Dr. Matancic Marianna. Védőnő: Frank Mártonné. Plébános: Sinkovicz Richárd. A gyerekek Sellyére járnak óvodába és iskolába.

Az önkormányzat elérhetősége: 7958 Kákics, Petőfi u. 2. Tel.: 73/580-900.