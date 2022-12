– Úgy fogalmaznék, hogy továbbra is misszióként tekintünk a tevékenységünkre. A kialakult gazdasági helyzetben tőkehiány jellemzi a térség vállalkozásait, aminek feloldására nagyszerű megoldást kínálunk a mikrohitellel. Tapasztalataink szerint a hozzánk fordulók esetében nincsenek sablonok, minden érintett más kihívást, más élethelyzetet próbál megoldani. Ez nagy rugalmasságot igényel nemcsak a felhasználók, hanem a közvetítők részéről is. Hiszen van, akinél a túlélést, másnál az önfoglalkoztatás biztonságát, de olyan is van, akinél a tőkefelhalmozást, a nehéz helyzet utáni időszak fejlesztéseit szolgálják a tranzakciók – beszélt a konstrukcióról Pohl Marietta, a Baranya Megyei Vállalkozói Központ vezetője.

Jelenleg az Alapítványnál az Országos Mikrohitel Alap (OMA) terhére folyósított mikrohitel elérhető. Legfontosabb paraméterei: természetesen forint alapú, maximum 15 millió forint a felvehető kölcsönösszeg szerződésenként, maximum 15 év a lehetséges futamidő, és fix 6,9% kamat a teljes futamidő alatt. A kölcsönösszeg folyósítását követően a fix kamaton kívül semmilyen járulékos költséggel nem kell számolnia az igénybe vevő vállalkozásoknak. Nincs pl. előtörlesztési díj, végtörlesztési díj vagy bármilyen a kereskedelmi banki konstrukcióknál előforduló egyéb költség. A konstrukció részletes leírása, a benyújtandó dokumentumok listája és a lebonyolítás menetének ismertetése megtalálható az alapítvány honlapján, a www.bmvk.hu címen.

Mikrohitelt azok a magyarországi székhellyel rendelkező, induló vagy már működő, nem mezőgazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók vehetnek igénybe, amelyek életképes üzleti tervvel rendelkeznek, foglalkoztatotti létszámuk maximum 9 fő és éves nettó árbevételük és/vagy mérlegfőösszegük legfeljebb 2 millió euró. A kedvezményes kamatozású, forint alapú visszatérítendő támogatást üzleti célú ingatlan vásárlására, saját vagy bérelt üzlethelyiség bővítésére, felújítására, átalakítására, gépek, berendezések, járművek, egyéb tárgyi eszközök beszerzésére, vagy forgóeszközök beszerzésére fordíthatják a vállalkozások, illetve akár szabad felhasználású mikrohitel is igényelhető.

Fontos kiemelni, hogy a tavalyi évtől egy nagyon kedvező változás állt be a konstrukcióban: egy projektre ugyan maximum 15 millió forint folyósítható, de egyszerre akár 45 millió forintnyi mikrohitele is lehet adott vállalkozásnak, a szerződések számától függetlenül.

– A mikrohitel előnye, hogy egy átlátható, kiszámítható pénzügyi forrás. Munkatársaink maximálisan megalapozott szakmai segítséget nyújtanak a kiválasztáshoz, az igényléshez, a felhasználás optimalizálásához. A mikrohitel lehetőségeiről, előnyeiről szakmai és gazdasági fórumokon, illetőleg központunkban tájékoztatjuk ügyfeleinket, érdeklődőinket. A program sikerét igazolja, hogy van olyan partnerünk, akinek három aktív hitelprogramját is menedzseljük – mondta Pohl Marietta.

Az elmúlt időszak adatainak alapján a Baranya Megyei Vállalkozói Központ a következő eredményeket érte el a mikrohitelezési tevékenysége során:

A Helyi Mikrohitel Alapból (HMA), a GOP forrásaiból (Új Magyarország Mikrohitel Program, Új Széchenyi Hitel Program és Kombinált Mikrohitel Program), valamint az Országos Mikrohitel Alapból (OMA) összesen több, mint 1500 vállalkozással megkötött több, mint 1600 szerződés keretében közel 9 milliárd forint kölcsön folyósítása történt meg. Az alapítvány mikrohitelezési tevékenysége során összesen 128 település vállalkozásait érte el a régióban (székhely szerint).