Az üzem konstrukciós és gyártási feladatokban is támogatást nyújt a Körber konszern többi tagjának. Ez az egész cégcsoport rugalmasságát és versenyképességét növeli, hiszen állandó kapacitást biztosít a beérkező nagyobb megrendelések gyors teljesítéséhez. Rendszeressé vált, hogy magyar mérnökök és szerelők a külföldi gyárakba kiutazva ismernek meg egy-egy gépet, majd az összegyűjtött tudással elindítják a gyártást Pécsett. Ezzel a módszerrel hoztak a városba például egy gyógyszeripari minőségellenőrző és egy svájci fejlesztésű csomagoló-kartonozó berendezést.

A gyártás-összeszerelés mellett egyre több, magas hozzáadott értékű feladat is érkezik. Míg korábban jellemzően külföldi tervek alapján folyt a termelés, manapság a pécsi mérnökök is kulcsszerepet kapnak a konstrukciós feladatokban és hozzájárulnak az itt készülő berendezések fejlesztéséhez. Emellett a Pécsett működő szolgáltatóközpont (Shared Service Center) az egész cégcsoport részére nyújt adminisztratív támogatást, továbbá az informatikai fejlesztések és a beszerzés területén is egyre fontosabb szerep jut a pécsi szakembereknek.

Mindezeknek köszönhetően a Körber piaci pozíciói rendkívül kedvezőek. 2022 minden szempontból eredményes év volt a társaság számára. Az üzleti sikerek nyomán erősödött a régió gazdaságában betöltött szerepe: több mint ezer munkavállalójával a Körber a térség egyik legnagyobb iparvállalata. Az itt dolgozók biztosak lehetnek benne, a munkájukra hosszú távon szükség lesz. Sőt, a cég folyamatosan keres új embereket a gyártásba és a mérnöki, termeléstámogató területekre egyaránt.

Az innováció és a beruházások sem állnak le. A Körber folyamatosan korszerűsíti a technológiáját, hogy tartsa a lépést a világ műszaki élvonalával. Ennek szellemében vásároltak néhány éve egy csúcskategóriás, a régióban egyedülálló lézerhegesztő berendezést, amivel extrém precizitást igénylő munkadarabokat is el tudnak készíteni. Az idei évben pedig a forgácsolókapacitásokat bővítették két új, csúcstechnológiájú CNC-vel: az egyik már munkába állt, a másiknak pedig az alapozása készült el, maga a gép jövőre érkezik. Ezek a nagy pontosságú, modern berendezések tovább növelik a Körber hatékonyságát és versenyképességét a világpiacon.



