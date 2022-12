A HR-Rent Kft. mindig is hangsúlyozta pécsi jelenlétét, a helyi értékek fontosságát. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy az idén minden eddiginél több olyan rendezvényen, konferencián és együttműködésben vett részt, amelyek közvetlenül vagy közvetve erősítik a térség gazdasági teljesítményét. A cég a kommunikációját is fiatalos, dinamikus megjelenésekkel, a helyi hallgatókat és diákokat célzó anyagokkal frissíti.

A HR-Rent céljai között szerepel, hogy anyavállalatával, a Prohumannal, azon belül is a Prohuman Diákmunkával még több hallgatónak tudjon ideiglenes vagy állandó munkát kínálni. Ennek egyik lépéseként idén egy termet is felújítottak a PTE Közgazdaságtudományi Karán, igazán fontos mérföldkőként e cél elérésében. Az egyetemi együttműködések sora nem ér itt véget, a HR-Rent szakértői rendszeresen tartanak előadásokat a WoP keretein belül a karon, vagy várják a hallgatókat irodájukba. Az egyetemistákon kívül a középiskolásokra is figyelnek, rendszeresen tartanak pályaorientációs előadásokat is különböző pécsi iskolákban. Ezek az kapcsolatok különösen fontosak a HR-Rentnek, hiszen mindig is szem előtt tartotta Pécs és a környék érdekeit, ezzel is elősegítve partnercégei utánpótlását.

Ezek a szerteágazó tevékenységek természetesen gazdasági szempontból is sokat jelentettek, hiszen a HR-Rent Kft. az idén először bekerült a Budapest Business Journal magazin által kiadott Listák könyvébe, nettó árbevétele szerint a 9., létszám alapján az összesített rangsorban a 19. helyen.

„Évről évre fejlődünk. És ez messze nem csak a szűken vett munkánkra, a toborzásra igaz. Fejlődünk kommunikációban, segítségnyújtásban, tanításban, szerzünk új tapasztalatokat, és természetesen növekszünk gazdaságilag is. Ennek a legkiemelkedőbb visszajelzése, hogy bekerültünk a BBJ Listák könyvébe, ráadásul nem is akármilyen helyre. Büszkék vagyunk erre az eredményre, amely jövőre még előkelőbb hely elérésére sarkall bennünket” – értékeli az évet Feleki Attila tulajdonos-ügyvezető.

A HR-Rent sikereiben a HR-Group másik tagja is osztozik, hiszen a HR-Montage-zsal együtt jelenleg 1100 főt foglalkoztatnak Ausztriában és Németországban, 560 főt pedig itthon.

HR-Rent Kft.

Központ: 7624 Pécs,

Ferencesek u. 52.

+36-72/212-368

www.hr-rent.hu