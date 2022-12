Amint a pécsi boltot bemutató cégtulajdonos, Sértő Irma jogos büszkeséggel vegyes örömmel már bevezetőül további újdonságként említi, a város egyetlen üzleteként kérték fel a csatlakozásra a szakmában hírneves Szín-Tézis Magyar Festékbolt Hálózat 22 tagú elitklubjához. Vásárlói szemmel ez termékpalettájuk további jelentős bővülését eredményezheti az új esztendőtől.

A bolt kiemelt márkája, a finn Tikkurila immár másfél évszázados gyártási és fejlesztési tapasztalatot halmozott föl a házilagos festőmunkák mellett a fa- és fémipari felhasználók és létesítmények új színekbe öltöztetésében. Olyan extrém kihívások elől sem elmenekülve, mint a vizes közegben működő szerkezetek, hidak és óceánjáró hajók korrózióvédő felületkezelése.

Hosszú évtizedek alatt kiforrott színkártyagyűjteményük, letölthető színtervező programjuk, házilag is könnyen feldolgozható termékeik, továbbá speciális szerszámok, kiegészítő kellékek és eszközök segítik a szakembereken kívül a kevésbé hozzáértők számára is a megfelelő választást. Emellett weblapjukon termékpalettájukon túl hasznos tanácsok sokaságával szolgálnak, sőt, szakembereik akár saját lakásunkban, a lehetőségeket a helyszínen felmérve kínálnak személyre szóló, harmóniára törekvő megoldásokat.

Az Ybl Miklós utcai üzletben a házilagos kivitelezők mellett – akiknél talán még fontosabb a festék minősége – a legkülönfélébb ágazatokban (fa, fém) tevékenykedő ipari felhasználók számára is professzionális megoldásokat kínálnak a felületvédelemben. Közte olyan különlegességekkel, mint az allergénmentes, az ezerszer súrolható, a hő- és vegyszerálló, földalatti vagy savas-lúgos környezetet, extra UV-sugárzást elviselő, tűzgátló, továbbá az ipari padlók műgyanta-bevonati rendszerei. A Caparol esetében mindezeken túl a nemesvakolatok, és energiaválságos világunkban egyre nélkülözhetetlenebbé váló hőszigetelő rendszerek színezőanyagaival.

Minőségi termékeik mellett további verhetetlen előnyük az azonnali színkeverés az üzlet kimondottan e célra kifejlesztett, ultramodern gépével, így nem kell a hosszabb átfutási idejű gyártói színezésre várni.

Rengeteg jó tulajdonságuk után festékeiket az ügyvezető az átlagnál kicsit drágább kategóriába sorolja. Ám miután hozzáteszi, hogy cserébe az átlagnál akár négy–ötször hosszabb, minőségromlás nélküli élettartamot, ezzel drasztikusan csökkenő munkadíjat és töredéke felfordulást kapunk, már nem is kérdés, hogy hosszabb távon a drágább összességében sokkal olcsóbbá válik.

Mindezek után már könnyen elhihetjük a Tikkurilának a festékválasztás mindennapos dilemmáját gálánsan eloszlató szlogenjét is, miszerint nincsenek jó vagy rossz árnyalatok, minden szín gyönyörű, ha a megfelelő helyre kerül.

PANNON FESTÉKÜZLET, Maxtett Kft.

7633 Pécs, Ybl Miklós u. 3.

Tel.: (06 72) 253-073, (06 30) 278-1413

www.fessen.hu

Nyitvatartás:

Hétfőtől péntekig:

07.00–17.00

Szombaton:

07.00–12.00