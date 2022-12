A társaság profilját elsődlegesen generálkivitelezés, emellett monolit vasbetonszerkezetek építése, mezőgazdasági és ipari épületek, kőműves, ács- és szakipari munkák elvégzése alkotja. Felkészült tervezőcsapatuknak köszönhetően ugyanakkor mindezeket megelőzően már az építészeti tervezésből is tevékenyen ki tudják venni a részüket.

Régi, visszatérő, főként baranyai megrendelőkkel és üzleti partnerekkel működnek együtt, számos munkájuk sikeresen kialakított kapcsolataiknak és elégedett ügyfeleiknek köszönhető. Többek között mezőgazdasági és ipari létesítményeket építenek, emellett azonban állattartó telepek, terménytárolók, hűtőházak és szennyvíztelepek műtárgyai mellett társasházak vasbeton szerkezetépítését is végzik.

A folyamatos piaci előrelépés mellett a szakmai fejlődést is kiemelten kezelő, 63 fős vállalkozás 2020-ban „a GRIN-BAU Kft. termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése” című, GINOP-PLUSZ-1.2.1-21-2021-03160 pályázaton elnyert 310 09 546 490 forintos támogatásával új raktárcsarnokkal bővült. Emellett betonacél-megmunkáló és földmunkavégzéshez szükséges gépeket és egy autódarut is beszerzett.

Mindemellett a megújuló energiák felhasználása érdekében napelemet telepítettek, valamint a meglévő és még tervezett új raktárépület gazdaságos raktározási feladatainak ellátására híddarukat is vásároltak.

Villapark Boglár: balatoni álom saját partszakasszal

Nyaraló? Lakás? Befektetés? A Balaton-part egyik ikonikus szegletében épülő Villapark Boglár mindhárom esetben ideális választás. A város talán legszebb fekvésű területén, az emblematikus platánsoron 24 lakás várja igényes új tulajdonosait. Családias környezetben, ősfás álomkerttel, saját kereti medencével és stranddal, páratlan balatoni örökpanorámával.

A Grin-Bau Kft. és a 3G Origo Kft. legújabb projektje a Balatonbogláron, a Kodály Zoltán utca 53. szám alatt, közvetlenül a tóparton – épülő lakópark, amely két külön épületből áll: egy védett utcai homlokzatú, gyönyörű, 8 lakásos villából, és egy modern, de a villa megjelenéséhez igazodó, 16 lakásos új társasházból. Bármelyik ideális választás a nyaraló családok számára is, a Balaton minden előnyét az ingatlan kényelmével ötvözve. Ugyanakkor állandó lakóhelynek is tökéletes, hiszen a nyári pezsgés után a téli időszak nyugalma is átélhető benne.

A lakások mérete 31 és 110 négyzetméter között változik, A+ energetikai besorolással, napelemes energiatermeléssel. A lakások igény szerint átalakíthatók – A és B verzió szerint – az építkezés során, és mindegyikhez privát parkolóhely is vásárolható.

Elhelyezkedésük és felszereltségük befektetésként is kiváló választássá teszik lakásait. Az átadás 2023 harmadik negyedévében várható.

Fotós: Win10

