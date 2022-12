A Treszner Cégcsoport 1994-ben villamossággal foglalkozó családi vállalkozásként kezdte meg működését. A cég alapítója, Treszner János már a kezdetek óta a fejlődésben látta vállalkozásuk jövőjét, szolgáltatásaik a piac növekvő és specializálódó igényeihez igazodva azóta villamos elosztóhálózatok építésével, épületvillamossági kivitelezéssel, épületfenntartással és építőipari generálkivitelezéssel is bővültek.

Piaci jelenlétük azóta is folyamatosan növekszik, nemcsak Magyarországon, de a környező európai országokban is. Mára országos szinten végzik több nagy üzemanyagtöltőállomás-hálózat villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatait, valamint komplett létesítmények fenntartását is. Több évtizedes, stabil működésük alapja a kölcsönös megbízhatóság, hisznek a tartós, piacvezető partneri kapcsolatok jelentőségében. A cég folyamatos fejlődését nemcsak a piaci térhódítás, hanem az alkalmazotti létszám bővülése is jól mutatja.

– A 2008-2009-es gazdasági világválság érdekes fordulatot és lehetőséget hozott cégünk életében. A Müller Drogérialánc akkor keresett meg bennünket első körben a magyarországi, majd horvát, szlovén és német terjeszkedési tervével. Az új áruházak építése nemcsak munkát eredményezett számunkra, hanem a növekedés lehetőségét is magában hordozta – mondta Treszner János, a cég tulajdonos vezetője.

Szolgáltatásaik minőségére a szakmában megszerzett tapasztalatuk és szakértelmük jelent garanciát. Fejlődésük megőrzése és megrendelőik elégedettsége mellett céljuk, hogy kiemelkedő értéket is teremtsenek a felsorolt iparágakban. A Treszner Cégcsoport nagy hangsúlyt fektet szakembereinek folyamatos képzésére is, amit a piac mellett többek között a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara is díjjal ismert el. Sikereik záloga a dolgozók elégedettsége, akik kulcsfontosságú szerepet játszanak működésük és szervezetük fejlesztésében. A szakmai utánpótlásról modern tanműhelyükben folyó gyakorlati oktatással gondoskodnak.

Partnereikkel – akik elsősorban multinacionális vállalatok – közösen dolgoznak szolgáltatásaik és az alkalmazott technológiák folyamatos fejlesztésén. Jelenleg mintegy 200 főt foglalkoztatnak, munkavállalóik jelentik növekedésük biztos hátterét. Számukra az igényes környezet és a családias légkör mellett a legmodernebb eszközök használatával az aktuális szakmai ismeretek nyújtásával biztosítják a szakmai fejlődés lehetőségét is.

A cég növekedéséhez, hazai és külföldi piaci feladatihoz igazodva alakult ki az elmúlt években a Treszner-cégcsoport. A pénzügyi, munkaügyi és könyvelési területet a zrt. összpontosítja, ez alá tartoznak az egyes szakterületeket, nemzetközi érdekeltségeket működtető kft.-k, külföldi érdekeltségek.

– Már a jövőre gondolva indítottuk el a generációváltás folyamatát társaságunknál, aminek keretében gyerekeim – mind az öten – különböző területeken kapcsolódnak be a cégcsoport működtetésébe, irányításába, szakmai munkájába – avatott be a már a jövőbe mutató tervekbe Treszner János.

Mint a baranyai gazdaság meghatározó szereplője, a Treszner Cégcsoport hagyományosan nagy hangsúlyt fektet a civil szerepvállalásra, támogatói szerepre, jótékonykodásra. Ennek területe változatos, hiszen az elmúlt években a cég éppen úgy odaállt kiemelkedő sportteljesítmények támogatása mellé, de karitatív kezdeményezések felkarolójaként is fellépett baranyai környezetében.

Treszner Cégcsoport https://tresznerkft.hu/ https://www.facebook.com/tresznerkft/ https://www.linkedin.com/company/treszner-group/ Telefonszám: +36 72 522 100