A fővároshoz hasonló módon, végre mi is büszkélkedhetünk olyan hatalmas választékkal, amivel ezidáig nem. De beszéljünk most másról, hiszen nem csupán prémium italboltról van szó, hanem egy olyan üzletről, ahol az italvásárláson kívül, sok minden mással is megismerkedhetünk. Nem kell külön szaküzleteket felkeresned, nem kell az interneten rendelned – főleg a jócskán megnövekedett kiszállítási díjak mellett – itt van helyben, minden egy helyen, különleges italok, különleges poharak, báreszközök, szervezett kóstolók, csapatépítő programok, bárszolgáltatás rendezvényre, esküvőre. És mindez profi csomagolásban. Ismerünk a városban olyan üzletet, ahol kóstolókon is részt tudunk venni, ám mégis teljesen más körülmények között. Az aktuális kóstolók időpontjait az üzletben is, illetve az üzlet facebook oldalán is megnézhetjük, de akár privát rendezvényként is kérhetünk bármilyen italkóstolót.

Az üzlet berendezése és kínálata szemet gyönyörködtetően elegáns. A polcok telis-tele csodás portékákkal, ha lehet ilyet mondani, nagyon „full”-os. A méretét tekintve azonban elgondolkoztunk, hogy hogyan is zajlik itt egy kóstoló. Mint megtudtuk, a kóstolókra is fenntartott bár, az emeleten helyezkedik el, úgyhogy nem kell amiatt aggódnunk, hogy nem férnénk el. A boltba érkezve tovább visznek bennünket egy „titkos” ajtón keresztül a bárhoz. Nagyon izgalmas, és ettől kicsit különlegesnek is érezhetjük magunkat, hogy oda csak a „kiváltságosok” léphetnek be. A fenti bár is csodálatos, és van hely bőven. Szóval kitűnő csapatépítő helyszín és program lehet bármilyen társaságnak. A kóstoló sem a megszokott keretek között zajlik. Van már tapasztalatom, számos kóstolón részt vettem már, de amit itt tapasztaltam, az egészen más. Nagyon közvetlen és családias a légkör, mintha ezer éve ismerné egymást mindenki. A bemutatóhoz tartozik egy előadás is, amit a kivetítőn nézhetünk, és közben rengeteg hasznos infót és érdekes történetet kapunk. A legjobb benne az, hogy nem egy nyers szakmai előadást hallunk, hanem a laikusok számára is érthető, izgalmas beszélgetésbe csöppenünk.

A pult telis-tele a témához passzoló italokkal és kiegészítőkkel. Nemcsak egy bizonyos ital ízét ismerjük meg, hanem azt is, mivel érdemes fogyasztani, hogyan érdemes „tálalni”, milyen pohár illik hozzá, vagy éppen milyen fűszerezés. Minden itt van egy helyen, és ha megtetszik, bármit azonnal meg is tudsz vásárolni.

A BestBarnál az italkóstolók célja az, hogy aki érdeklődik egy termék iránt, de nem biztos abban, hogy ízlene neki, a kóstolók alkalmával kiderítse, hogy melyiket érdemes megvásárolnia. Például Ginekből több mint 100 féle kapható az üzletben, a koncepció az, hogy havonta ötösével mutatják be a termékeket a kóstolókon. Aki igazi ínyenc és gin rajongó, akár bérletet is válthat, lesz bőven program az elkövetkező időben.

Keresd a Bestbar Pécsi Bárbazárt a Rákóczi út 50.-ben: