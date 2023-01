Cikkünkben bemutatjuk a boxspring ágyak előnyeit és azt, hogy miért válik egyre népszerűbbé Magyarországon is ez az ágytípus.

Magas alvási kényelem

A boxspring ágyak legnagyobb előnye egyértelműen a magas szintű alvási kényelem. Amennyiben már egyszer is kipróbálta már ezt az ágytípust, például egy utazása során eltöltött prémium szállodában, biztosan értékeli a különbséget egy hagyományos ágyhoz képest. Az alsó rugós doboz, a középső rétehet biztosító ergonómikus matrac és a felső topper kombinációja azt jelenti, hogy az ágy pontosan alkalmazkodik az Ön alvási szokásaihoz, és príma alvási élményt biztosít. Sokkal kényelmesebben fekszünk az optimális alátámasztás által, és másnap nem hátfájással ébredünk, hanem szó szerint úgy érezzük, mintha felfőn aludnánk, ugyanis a többrétegű konstrukció pontosan tud alkalmazkodni a gerincünkhöz, mely által jobb tartást tud biztosítani.

Foto: Imperia boxspring ágy. Kanape-shop.hu

Egészségesebb hát

A boxspring ágy minősége nem csak a magasabb szintű alvási komfortban tükröződik. A jobb alátámasztási és fekvési tulajdonságok a hát egészségére is hatással vannak. Amennyiben továbbra is problémái vannak egy hagyományos ágykerettel, ha a testsúly nem egyenletesen oszlik el, a boxspring ágy szerkezete biztosíthatja, hogy a testsúly a matrac és a topper teljes felületéneloszlik majd. Amennyiben porckorongsérvben szenved, vagy egyéb hátproblémái vannak, mindenképpen érdemes egy boxspring ágy vásárlásán elgondolkodni. Egy motoros boxspring ágy esetében a fekvési pozíció magasságának beállításával a hát erősen igénybevett részei számára is könnyítést nyújthat, ami a springbox ágyak egyik legfontosabb előnye.

Könnyebb felállás

Az ágyból való felállás néha igazi kihívás lehet. Ha például csípő-, térd- vagy hátproblémákkal küzd, ezt kifejezetten értékelni fogja. A hagyományos ágyak gyakran olyan alacsonyak, hogy a térdek olyan szögben vannak, és felkeléskor nagy igénybevételnek vannak kitéve. A boxspring ágyak magassága általában 60-70 centiméter körül alakul, a hagyományos ágykeretek 35-40 centiméteres magasságával szemben. Ezzel a megnövelt magassággal sokkal könnyebb a felkelés a hagyományos ágyakhoz képest, így a felállás vagy a lefekvés egyértelműen sokkal könnyebb lesz, amit főleg az idősebb korosztály, valamint a csípő-, és térdfájdalmakkal küzdők biztosan értékelni fognak, hiszen az ízületek terhelése kisebb, így nem jelentkezik majd fájdalom.

Foto: Safo boxspring ágy. Kanape-shop.hu

Magas higiénia

Teljesen normális, hogy az éjszaka folyamán izzadunk, és az elszáradt bőrdarabkák leesnek a bőrünkről. Ezek végső soron természetesen a matracban gyűlnek majd össze. Ez különösen az allergiások számára jelenthet problémát, mivel az atkák ezekkel a bőrdarabkákkal táplálkoznak, ezért ezen körülmények között csodálatosan tudnak szaporodni. Egy boxspring ágy felépítése és kialakítása miatt rendkívül jó légáramlással rendelkezik. Az izzadság sokkal könnyebben el tud párologni, és nem gyűlik össze a matracban. A legfelső réteget biztosító topper, vagy fedőmatrac huzata pedig általában mosható is, ezért egy boxspring ágy vásárlása mindenképpen jó döntés lesz, különösen allergiások számára.

Csendes alvás

Amennyiben léces, vagy fa laprugós ágykeretet választ, nyugodtan számítson rá, hogy az egyértelműen hallható lesz. Attól függően, hogy milyen tevékenységeket végez az ágyban, a nyikorgás néha hangosabb lesz, néha pedig kevésbé hallható. Ezt az ágyrács és a oldalkereten lévő fa súrlódása okozza. Mivel a boxspring ágy nem rendelkezik lécvázzal, hanem rugós alap dobozzal rendelkezik, ezek a zajok nem alakulnak ki. A matracban különféle rugókat használnak, melyeket általában egyedileg kis táskácskákba varrnak, így a rugók nem érintkeznek egymással. Annak érdekében, hogy semmilyen zajt ne halljunk, csak jó minőségű alsó dobozzal rendelkező boxspring ágyat vásároljunk.

Foto: Corina boxspring ágy. Kanape-shop.hu

Magas élettartam

A bosxpring ágyak egyik előnye a kiváló minőség. A magas minőség nem csak jobb alvást biztosít, de új bosxpring ágyunkat évekig használhatjuk ugyanabban a minőségben. A különböző elemek szerkezeti felépítése biztosítja, hogy a súly egyenletesen eloszlik rajta, és egyetlen terület se legyen kitéve nagy igénybevételnek. A hagyományos rácsos ágykeret esetében a fa laprugók minden évben körülbelül 5-10%-ot veszítenek rugalmasságukból, így az már akár öt év után jelentősen megereszkedhet, és még egy kiváló matracot sem támaszt majd alá megfelelően. A boxspring ágyak viszont több év használat után is ugyanolyan robusztusak maradnak, és az alvási kényelem csorbulása nélkül.

Egyedi megvalósítási lehetőségek

A boxspring ágyak többféle változatban és kivitelben kaphatóak. Mivel az ízlések különbözőek, ugyanakkor az ágy központi hivatkozási pont a hálószobában, ezért az ágynak nemcsak funkcionálisnak kell lennie, hanem formailag is tökéletesen illeszkednie kell, és hozzá kell járulnia a hangulatos légkör kialakításához. A boxspring ágyak esetében a testreszabási lehetőségek igencsak változatosak lehetnek, melyek biztosítják, hogy Ön pontosan az igényeinek megfelelő ágyat választhassa. A szövetkárpitok és színek választéka hatalmas, melyet a fejtámlák sokasága egészít ki, mely így hozzájárul a formatervezés egységességéhez. Aki tetőtérben lakik választhat alacsony fejtámlát, vagy egy grandiózus terv esetén akár az egész falat beboríthatjuk csodálatos falpanelekkel, például Smart Click ágyak esetében.

Összefoglalás

Összességében elmondható, hogy egy boxspring ágynak számos előnye van a hagyományos ágyakhoz képest. Az igazság kedvéért azonban meg kell említeni, hogy a rugós ágyak első ránézésre magasabb beszerzési költségekkel járnak, ugyanakkor fontos tény, hogy ezek az ágyak nem csak az ágykeretet tartalmazzák, hanem a rugós doboz kiváltja az ágyrács vásárlását is, ezen felül az ár magában foglalja a matracot is, és modelltől függően még egy toppert is.

Miután megismerte a boxspring ágyak legfontosabb előnyeit, javasoljuk, hogy bátran böngésszen a kanape-shop.hu webáruház kínálatában, ahol több, mint 30 féle boxspring ágy és közel 50 féle kárpitozott ágy közül választhat a több, mint 200 féle kanapé mellett, akár 1000 féle színben, vízlepergető, kisállatbarát és vízzel könnyen tisztítható EasyClean huzatokkal!