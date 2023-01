December elsején tette le a polgármesteri esküt, és elődje nyomdokaiba lépve folytatja a településért végzett munkát. Jelenleg ugyan nincs folyamatban lévő önkormányzati vagy pályázati beruházás, de a következő évek fejlesztéseire alaposan felkészül a településvezetés.

– Az előző évek pályázati beruházásai befejeződtek, lezárultak, így most előkészítés alatt vannak azoknak a fejlesztéseknek a tervei, amiket a következő években meg szeretnénk valósítani

– mondta Hárich József, Babarc polgármestere.

A településen folyó Borza-patak medrének rendbetételét, karbantartását szeretnék elvégezni teljes hosszában, ugyanis legutoljára erre a munkára a ´90-es évek elején volt lehetőség. A falun belüli szakaszt többször tisztították, de teljes hosszban nem tudták ezt megtenni, hiszen ez nagyságrendileg 80-100 millió forintos beruházás. Az ehhez szükséges tervek elkészíttetése, vízjogi engedélyek beszerzése vár most az önkormányzatra, hogy a tervek birtokában a pályázati kiírásokra azonnal be tudják nyújtani a dokumentumokat. Ehhez kapcsolódóan a község csapadékvíz-elvezető rendszerének felújítására, vízelvezető árkok kiépítésére is szeretnének pályázati forrást nyerni.

– A tervezés kezdeti szakaszában vagyunk, a napokban várunk a községbe egy vízügyi tervező mérnököt, aki információkkal, tanácsokkal lát el bennünket. Ha a szükséges tervek rendelkezésre fognak állni, akkor a pályázati lehetőségekre azonnal tudunk reagálni. Nagyon fontos, hogy ezekre előkészüljünk. Ezenkívül a képviselő-testülettel egyfajta felmérő munkát folytatunk, folyamatosan járjuk a települést, és ahol szükségszerű vagy időszerű feladatot látunk, ott arra megpróbálunk megoldást keresni. A nagyobb léptékű fejlesztésekre igyekszünk előkészülni, amit pedig meg tudunk oldani saját forrásból (járdafelújítások, árokburkolások stb.), azt a költségvetésbe idővel vagy szakaszosan beépítjük. Természetesen várjuk a Magyar Falu Program idei kiírásait is, hiszen – a közterületeink, zöldterületeink karbantartásához – tervezünk eszközbeszerzést is, ha lesz rá lehetőség – számolt be a községvezető a jelenlegi munkáról.

Modern kondenzációs kazánokra cserélték a régi berendezéseket

Az energiaárak emelkedése miatt kényszerű döntéseket kellett hozni Babarcon is, hiszen több közintézményben gázzal fűtenek. A korábban gondozási központként működő (ma már csak a nyugdíjasklub által használt) épületet lezárták, a védőnői szolgálat a fűtési szezon idejére a háziorvosi rendelő épületében kapott helyet.

A hivatalban és a nyolclakásos nyugdíjasgarzonházban lecserélték a régi 15-20 éves gázkazánokat, modern kondenzációs kazánt üzemeltek be, ennek eredményeként érzékelhetően kevesebb gázfelhasználással tudják az épületeket fűteni. Az ifjúsági klubot a hétvége egy napján osztják be a fiatalok, a kulturális csoportok pedig a téli időszakban a művelődési házban próbálnak, hiszen ott fával tudnak fűteni. A polgármester elmondta, ennek köszönhetően a kulturális élet nem állt meg, egy rendezvényt sem kellett elhalasztani, és az idén is minden hagyományos program megtartására törekednek. Mindezek mellett folynak az előkészületek arra vonatkozóan is, hogy idővel több középületre napelem kerüljön a fenntartási költségek további csökkentése érdekében.

A település vezetői A község polgármestere Hárich József, alpolgármestere Schnell Rajmund. A képviselő-testület további tagjai: Virág Istvánné, Gayer Norbert és Ratting Csaba. Jegyző: dr. Lévai Bálint. A német nemzetiségi önkormányzat elnöke Käsz Józsefné. A Babarci Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Andrics Barbara. Falugondnok: Ritzlné Korsós Henriett. Háziorvos: dr. Tóth Gábor István, védőnő: Kraftné Péter Edit. Az iskola vezetője Izsákné Há­rich Anikó, az óvoda vezetője Wöfling Anett. A sportegyesület elnöke Schnell Rajmund, a polgárőr-egyesületé Hegedűs Gábor. A Magyar-Német Baráti Kör Tánccsoport vezetője Wöfling Anett. A fúvószenekar vezetője Ahmann Balázs. A Dorfmusikantan zenekar vezetője Wöfling András, a Szivárvány Kórus vezetője Gayerné Ferencz Mária, a nyugdíjasklub vezetője Pesti Tiborné. A Babarci Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület elnöke: Treitz Zoltánné. A Babarci Heimat Egyesület elnöke: Tóthné Schiebelhut Lívia.