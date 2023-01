A kormány támogatást adott a megemelkedett energiaköltségekhez a településeknek. A tízezer lakos alatti települések – így Villány – esetében a meglévő adatokból, illetve az ipar­űzésiadóerő-képesség alapján minisztériumi döntés keretében adott kompenzációt, körülbelül ötmillió forintnyi összeget, a különböző normatív finanszírozások emelésével. A városvezetés korábban úgy kalkulált, hogy a jelenlegi szerződéseik figyelembevételével éves szinten 5–10 millió forintnyi pluszkiadása keletkezhet a villányi önkormányzatnak, tehát ennek a pluszköltségnek – amit az energiaválság, illetve az energiaárak emelkedése eredményezett – a felét kompenzálták a normatív finanszírozások módosításával.

– Mi továbbra is arra törekszünk, hogy optimalizáljuk a működést, és előkészüljünk arra az időszakra, amikor lejárnak a most még élő, kedvezőbb árakon rögzített szerződéseink. A közvilágítás korszerűsítésére a közbeszerzést készítjük elő, emellett folyamatosan szondázzuk a tőzsdei energiadíjakat, mind a gáz, mind pedig a villany esetében, és ha azt látjuk, hogy jó áron le lehet szerződni 2024-re, vagy 2025-re, akkor lépni fogunk. Olyan típusú csodákat nem várok, hogy meg tudjuk közelíteni azokat a szinteket, amelyek 2–3 évvel ezelőtt jellemzőek voltak, de a kedvezőtlen helyzetben is a lehető legjobb kiutat keressük – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

A magas rezsidíjak miatt a családsegítő intézet átköltözött a művelődési házba, mert az ottani fűtési költségek éves szinten nagyságrendileg félmilliós összegről körülbelül kétmillió forintra nőttek volna. A művelődési házat viszont egyébként is működteti, nyitva tartja, fűti az önkormányzat, így az ideiglenes átköltözés tűnt a legjobb megoldásnak. A Csillagvölgy Étteremnél júniusig érvényes az önkormányzat jelenlegi szerződése a gázra, amelynek ára jóval magasabb, mint előtte volt, de szerencsére nem annyira, mint amilyen mértékűre ősszel számítottak a városvezetők. A művelődési ház és a sporttelep esetében még viszonylag jó árakon kapják a gázt, 2024. novemberéig.

Ami az idei évi fejlesztéseket illeti, a Főtér felújítását, rekonstrukcióját célzó pályázat kapcsán a napokban várhatóan el tudja indítani a város a közbeszerzést a kivitelező kiválasztására. A projekt előkészületei, tervezési munkái több időt vettek igénybe, mint azt előre becsülték, ezért valószínűleg a beruházás nem készül el az idei Vörösbor Fesztiválra, a rendezvénynek így ezúttal a Főtér nem lesz a helyszíne. A külterületi utakra, új elkerülő út építésére irányuló projekt esetében a tervezés folyamatban van, de a városvezető bízik benne, hogy az idei év során, akár az év végéig ennek a kivitelezése is megtörténik. A Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert fejlesztések tekintetében még nagyon az elején járnak a munkának, sok egyeztetésre van még szükség a Baranya Megyei Önkormányzattal. A folyamatban lévő beruházások ugyanakkor jól haladnak, a Magyar Falu Program keretében a művelődési ház és a rendelő épületét korszerűsítik, a kivitelező megfelelő ütemben végzi a munkát.



Sok munkát ad és időigényes a beruházások előkészítése



A városüzemeltetésnek tavaly nagyon sok munkát adott a Zöld Város Program keretében telepített fák gondozása, hiszen az ültetések utáni aszályos időszakban folyamatos ápolást, locsolást igényeltek a növények. A lakók közül páran fel is vetették, hogy miért nem csak füvesítették ezeket a területeket.

– Úgy láttuk, hogy ha most még sok is a teendő a fákkal, növényekkel, ez teszi a közterületeinket széppé, karakteressé, így tudunk Villányhoz méltó környezetet létrehozni, és ha majd megerősödnek, megbokrosodnak ezek a növények, akkor kevesebb gondot jelentenek majd. A városüzemeltetés munkatársai mindenesetre most tavaszig geotextíliákat fektetnek le, és ágdaramulccsal fedik be ezeket az ágyásokat, hogy megakadályozzák, vagy csökkentsék a gyomosodást. Ez azért is fontos, mert az egyik, már elnyert projektünk keretében a Damjanich utca újulhat meg hasonlóképpen, mint a Baross Gábor utca, és én ott is annak lennék a híve, hogy fákkal, bokrokkal, virágokkal ültessük be a területeket. Reméljük, hogy belefér a költségvetésbe, hogy itt már az elején lehelyezzük a geotextíliákat, és akkor várhatóan már az elejétől kezdve kevesebb feladat lesz velük – mondta Mayer István.