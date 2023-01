Ha csak a saját vásárlási szokásainkra gondolunk, minden bizonnyal döntő többségünkre igaz, hogy az elmúlt időszakban a legfontosabb szempontok közé kerültek a meghirdetett akciók, valamint a termékek ára. A Lidl hazai üzleteiben a vásárlók számára megszokott lehet, hogy az áruházlánc nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a vevőknek mindig a legjobb áron kínálja termékeit.

A vásárlók azonban most még több akciót és alacsony árakat várnak el, amit jól mutat, hogy milyen mértékben növekedett meg az igény a promóciós termékek iránt. A diszkontlánc célja, hogy a fogyasztói igényeket kielégítse, ezért hetente, széles kínálattal megújuló akciókat biztosít vásárlóinak, hogy mindenki jó áron találja meg a kedvére valót.

Az utóbbi évek kulcsszava a digitalizáció, ami igaz a médiakörnyezetünkre is, hiszen az emberek nagyrésze az információszerzésre a különböző digitális csatornákat használja, így azt is leginkább digitális platformokon keresztül keresi meg, hogy mit, hol, és mennyiért lehet a legkedvezőbb áron megvásárolni.

Az áruházlánc idejekorán felismerte ezt a trendet, és már régóta erősíti online jelenlétét. Ennek megfelelően a vásárlókat évek óta arra ösztönzi, hogy iratkozzanak fel a vállalat elektronikus hírlevelére, hogy elsőkézből értesülhessenek az akciókról, figyeljék az akciós újságok digitális változatait a lidl.hu weboldalon, vagy használják a Lidl és a Lidl Plus alkalmazásokat, ahol szintén megtalálhatóak online az akciós szórólapok.

A Lidl applikáció további előnye az is, hogy bevásárlólista funkcióval is rendelkezik, így a vásárlók egyszerűen rögzíthetik, hogy mely terméket szeretnék megvásárolni. A Lidl Plusszal pedig a szórólapon felüli extra kedvezményekhez lehet jutni. Mégpedig nagyon egyszerűen, hiszen a Lidl Plus a diszkontlánc ingyenesen letölthető applikációja, amelylyel egy rövid regisztrációt követően máris elérhetővé válik a digitális hűségkártya, és ezzel együtt számos szolgáltatás, amely megkönnyíti és leegyszerűsíti a bevásárlást, miközben segít a spórolásban is.

A Lidl Plus egyik specialitása az, hogy más hűségprogramokkal ellentétben minden alkalommal kizárólagos kedvezményt nyújt azoknak a vásárlóknak, akik fizetéskor leolvassák digitális hűségkártyájukat. A digitális kártyát használók többletkedvezményekben is részesülnek, hiszen az akciós újságban szereplő engedményeken felül hetente átlagosan 10-12 extra százalékos vagy fix összegű kuponnal spórolhatnak a bevásárlás során. Ráadásul minden vásárlást követően kaparós nyereménykártyát kapnak, ezek pedig további kedvezményekhez juttatják őket.

A Lidl folyamatosan fejleszti ezt a szolgáltatását is, így a Kupon Plus kampánynak köszönhetően bizonyos összeghatár elérését követően ajándékterméket vagy extra számlavégi kedvezményt biztosít számukra. A Lidl Magyarország felelőssége piacvezető áruházláncként a környezetvédelemben is nagy.

A vállalat számos területen vezetett be olyan intézkedéseket, amelyek révén csökkenti a környezeti terhelését. Az is ebbe a körbe tartozik, hogy folyamatosan erősíti online felületeit és az akciós szórólapok esetében is ösztönzi vásárlóit, hogy a digitális változatot részesítsék előnyben, ezzel is óvva a környezetünket.

Azzal, hogy az akciós szórólapok online érhetők el a vásárlók számára, a vállalat idén akár 3500 tonnával mérsékelheti papírfelhasználását, vagyis csak ezzel a lépésével ennyivel csökkentheti környezeti terhelését. A Lidl ugyanakkor gondolt azokra is, akik ragaszkodnak a hagyományos nyomtatott újsághoz, és szívesen karikázgatják be azokat a termékeket, amelyeket kinéztek maguknak az aktuális kínálatból, ezért számukra továbbra is elérhető a nyomtatott szórólap – de azt már nem a postaládákban, hanem az áruházakban találják meg