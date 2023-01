Miért veszélyes a csótány?

A csótány a legtöbb rovarral ellentétben azzal táplálkozik, amit az emberi környezetben talál meg. Előszeretettel jár rá rothadó élelmiszerekre, de az ürüléket sem veti meg, legyen az emberi vagy állati. Leggyakrabban a csatornákban és a szeméttelepeken érzi jól magát, melynek köszönhetően számos baktérium tenyészik rajta, így a különböző gyomor- és bélrendszeri megbetegedések terjesztője, de akár tífuszt és leprát is hordozhatnak magukon.

Magyarországon négy csótánytípus terjedt el, s ugyan ezek külsejükben és méretükben valamelyest különböznek, életmódjuk hasonló, így ha csótányt látunk, nem érdemes mérlegelnünk, rögtön kezdjük meg az irtást.

Csótányirtás házilag: 5 tipp, hogy megszabaduljunk tőlük

Akárcsak a legtöbb kártevőnél, a csótányirtás esetében is megpróbálkozhatunk házi eszközökkel, hisz ha szerencsénk van, még nem terjedtek el, és visszavonulásra kényszeríthetjük őket. Erre különböző módszerek léteznek a saját készítésű csapdákon keresztül a természetes ellenségeik bevetéséig.

Kotyvasszunk!

A cukorhoz nemcsak mi, emberek vonzódunk, hanem az állatok is, beleértve a csótányokat. Ha egy kávéskanál porcukorhoz három kávéskanál bórsavat keverünk, halálos méreggel csábítjuk a rovarokat. Emberekre és állatokra nem halálos, de ügyeljünk rá, hogy ha egy mód van rá, ne érintkezzen vele senki! Ha olyan helyre szórjuk, ahol a rovarok mozgását érzékeljük, hatékonyan léphetünk fel ellenük.

Állítsunk csapdát!

Egy ragacsos csótánycsapda is jó lehet, hiszen akár a padlóra vagy a bútorokra is helyezhető. Ebbe a pókok és apróbb rovarok is beleragadnak, de csak akkor használjuk, ha nincsen kisállatunk vagy kisgyerekünk! Különösen állatok tekintetében lehet problémás a használata, mert csakis a szőr levágásával szabadíthatjuk ki kedvencünket. Mindennek ellenére csótányok ellen nagyon hatékony, mert minél jobban próbálnak kiszabadulni, annál jobban beleragadnak.

Szabad szappanozni!

A szappanos víz a növényeken a tetvek irtására kiválóan alkalmas, és nincs ez másképp a csótánnyal sem! Ha tetten érjük a rovart, spricceljük le szappanos vízzel, ami megállásra kényszeríti, így már csak egy megfelelő eszközre van szükségünk, hogy agyoncsapjuk. Ügyeljünk rá, hogy a víz önmagában nem elegendő, mert ez a rovar nagyon kedveli a nedves helyeket, így meg sem kottyan neki egy kis víz.

Uborkaszezon

A csótány szinte mindenevő, de az uborkában lévő anyagok elriasztják, így akár ezzel is támadhatunk. Ha kifigyeltük, hogy hol járnak a rovarok, helyezzünk egy szelet uborkát a területre, így kénytelenek lesznek visszafordulni.

Hassunk a szaglásra!

Tán meglepő, de a csótánynak is van szaglása, mégpedig nem is rossz! Az erős szagokkal el lehet üldözni őket, így a fokhagyma hatékony segítség lehet, de a menta és a teafaolaj is elriasztja. Vehetünk cserépben lévő élő növényt, és ezeket is elhelyezhetjük. Ezek híján főzzünk le filterből egy erős mentateát, és tegyük olyan helyre, ahol a rovarokat észleljük!

Hogyan előzzük meg az inváziót?

Természetesen arra is van mód, hogy megelőzzük a csótányinváziót. Ennek a tisztaság az egyik legjobb módja: ügyeljünk arra, hogy lakásunkat rendszeresen porszívózzuk és mossuk fel! Ne hagyjuk kint a mosatlan edényt, mert a benne található ételmaradékok is vonzóak lehetnek a csótányoknak. Akárcsak az egerek ellen való védekezés esetében, zacskók helyett érdemes üvegekben tárolni az élelmiszereket.

Nézzünk körbe, hogy vannak-e lyukak vagy repedések, amiket átjárónak használhatnak a betolakodók. Rendszeresen ellenőrizzük a mosogató alatti területet! Mivel a csótányok szeretik a nedves közeget, könnyen lehet, hogy az esetleges csöpögő víz csalja oda őket. Amennyiben van szellőző a lakásban, takarjuk be egy sűrűszövésű hálóval, és a lefolyókba is érdemes dugót tenni, amikor nem használjuk őket, ezzel is megakadályozva a behatolást.

Előfordulhat, hogy minden igyekezetünk ellenére csótány bukkan fel a lakásban, és bármivel próbálkozunk, nem tudunk megszabadulni tőle. Ilyen esetben érdemes szakemberhez fordulni, aki egyetlen kezeléssel képes bennünket megszabadítani a váratlan vendégektől. Ha társasházban lakunk, értesítsük szomszédainkat is az irtásról, hogy ők is útilaput köthessenek esetleges csótányaik talpára.