Tavaly is támogatták a lakosságot

A villánykövesdi önkormányzat a kötelező feladatellátáson, illetve szociális juttatásokon túl igyekszik egyéb módokon is támogatni a lakosságot. Tavaly a helyiek kedvezményesen vásárolhattak jegyeket a Villányi Vörösborfesztiválra. A tanév elején a gyermekes családok beiskolázási és óvodakezdési támogatást kaptak, decemberben mikuláscsomagot osztottak a gyermekeknek, és az ünnepre családonként 11 ezer forint pénzbeli támogatást is adott a községvezetés. Az idei fűtési szezonra kiosztott 33 köbméter szociális tűzifa megvásárlásához a települési önkormányzat saját forrással is hozzájárult. A polgármester elmondta, az önkormányzat igyekszik takarékosan, tudatosan és jól gazdálkodni a rendelkezésére álló forrásokkal.