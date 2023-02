Különösen a kisebb cégek életében vált fontossá, hogy szakértőként jelenjenek meg saját területükön, forgalmat generáljanak weboldalukra, valamint organikusan népszerűsítsék vállalkozásukat a fizetett hirdetésekkel szemben. Az alábbi cikkben végigvesszük az online láthatóság legfontosabb elemeit, és a forgalom lehetséges forrásait.

Honnan tudod meg, hogy találtak rád a vásárlóid online?

Ha te magad tudod, hogyan találnak rá az emberek vállalkozásodra, nagyobb eséllyel tudod összpontosítani marketingtevékenységedet az új ügyfelek megszerzésére. Emellett segíthet az új lehetőségek azonosításában is, ha tisztába kerülsz vele, hogyan jutnak el hozzád online az ügyfelek. Ennek azonosításához több módszert is alkalmazhatsz.

Kérdezd meg!

A legtöbb ügyfél, különösen, ha elégedett volt a vásárlásával, hajlandó megosztani veled, hogyan került a weboldaladra. Küldj ki online felmérést e-mail feliratkozóidnak vagy oszd meg a közösségi médiában téged követőkkel kérdőívedet! Automatizálhatod is a folyamatot azáltal, hogy minden online vásárlás visszaigazolásáról szóló üzenetbe egyúttal a kérdőívet is belecsempészed. Az így összegyűjtött adatok segítenek majd átlátni online jelenléted erősségeit és esetleges gyengeségeit, melyek ismeretében továbbfejlesztheted vállalkozásodat.

Használd a keresést!

Kezdd azzal, hogy rákeresel saját vállalkozásod nevére a Google-ben, hogy megnézd, milyen online információ érhető el rólad. Ezenkívül rákereshetsz a városra, ahol vállalkozásod működik és a tevékenységi körödre, hogy megnézd, versenytársaidhoz képest milyen pozícióban mutatnak téged a találati listák. Az eredmények között jó eséllyel ott lesz weboldalad, Facebook-oldalad és a vállalatodról szóló értékelések, remélhetőleg már az első oldalon. Amennyiben azonban hátrébb sorol téged a Google, érdemes elgondolkodnod a Google keresőoptimalizálás lehetőségén, ami a weboldalad keresőmotorokban történő rangsorolásának javítását jelenti.

Hagyatkozz a Google Analytics adataira!

A Google Analytics segítségével nemcsak weboldalad forgalmát követheted nyomon, hanem azt is, hogy honnan érkezik a forgalmad. Segítségével egyértelműen látni fogod, hogy az oldaladra látogatók milyen arányban érkeztek a keresőmotorok találati oldalairól, a közösségi médiából vagy éppen a fizetett hirdetéseidből. Emellett életkor, lakóhely, internetezésre használt eszköz és nem szerinti lebontásban is elemezheted látogatóidat, valamint az egyes aloldalakon eltöltött időt is figyelemmel kísérheted.

Folyamatosan növeld e-mail-listádat!

Ha már elérted, hogy az emberek rátaláljanak vállalkozásodra, segíts nekik kapcsolatban is maradni a céggel. Számtalan módszerrel biztathatod őket az e-mail-listádra való feliratkozásra, például nyereményjátékkal vagy speciális akciókkal. Ezáltal egyre több potenciális ügyféllel kommunikálhatsz, amikor kiküldöd hírleveledet, és az itt tapasztalt megnyitási arányokból és vásárlásokból is további hasznos információkat szűrhetsz le vásárlóidról.

5 fontos digitálismarketing-terület, ami segít, hogy a vásárlóid online is megtaláljanak

Céged online láthatóságát számtalan szempont megnehezítheti az adott ágazaton belüli versenytől a nem megfelelő hatékonyságú keresőoptimalizálásig. Létezik azonban néhány egyszerű lépés, amellyel eredményesen törhetsz át a zajon, és sikeresen elérheted, hogy ügyfeleid rád találjanak.

Hozz létre egy stabil weboldalt!

A webhelyek ma már minden vállalat online jelenlétének alapjai, az egyik első dolog, amit az emberek felkeresnek, amikor egy vállalkozás után kutatnak. Ha versenyképes akarsz maradni, webhelyednek gyorsan betöltődőnek és könnyen navigálhatónak kell lennie. A látogatók ugyanis még azelőtt elhagyják a lassan töltődő és körülményes weboldalakat, mielőtt rendesen szétnéztek volna rajta.

Hozz létre blogot weboldaladon!

A blog egy olyan felület, mellyel betekintést nyújthatsz vásárlóidnak szakterületed érdekességeibe és saját kompetenciáidba. Nagyszerű módja, hogy eredményesen növeld láthatóságod a weben, emellett ezáltal folyamatos beszélgetést folytathatsz látogatóiddal és potenciális ügyfeleiddel a vállalkozásoddal kapcsolatos témákról. De kiváló módja a hitelesség kiépítésének és a blogcikkek keresőoptimalizálása révén a találati listákban való előrejutásnak is.

Aktivizáld magad a közösségi oldalakon!

Online láthatóságod növelésének másik módja a közösségimédia-oldalak használata, melyeken keresztül könnyen kapcsolatot teremthetsz és kapcsolatokat építhetsz potenciális ügyfeleiddel. Ez azonban nem fog egyik napról a másikra megvalósulni, rendszeresen jelen kell lenned ahhoz, hogy vállalkozásod sikeres legyen a közösségi médiában. Válaszd ki azokat a felületeket, amelyek a leginkább relevánsak vállalkozásod számára, és ahol célközönségedet a legnagyobb eséllyel el tudod érni!

Figyelj oda a véleményekre!

Az online elérhető értékelések különösen nagy hangsúlyt kapnak a kisebb, helyi vállalkozásokkal szembeni bizalom kiépítésében. Buzdítsuk vásárlóinkat értékelések írására, magas szintű szolgáltatásainkról és termékeinkről, de ne hanyagoljuk el az esetleges negatív értékeléseket sem. Ügyes problémakezeléssel még az egycsillagos véleményből is elégedett, visszatérő vásárlót faraghatunk egy kis odafigyeléssel, őszinteséggel és elégedetlenségének feloldásával.

Használj PPC-hirdetéseket!

Ez az egyik legjobb online marketingstratégia, amellyel azonnal növelheted online láthatóságodat. PPC hirdetés esetén, amikor a vásárlók egy adott kulcsszóra vagy témakörben keresnek, egy hirdetést látnak majd, amely webhelyedre mutató linket tartalmaz. Fizetned azonban csak akkor kell majd a hirdetésért, ha valóban rá is kattintanak, így csak a tényleges érdeklődőkért kell pénzt költened.

Ahogy látható, néhány egyszerű fogással is sokat javíthatsz online láthatóságodon és megítéléseden. A forgalom forrásainak azonosítása után pedig tovább optimalizálhatod a legjobban működő technikákat, hogy eredményesen tűnj ki a keresési zajból.