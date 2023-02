Folyamatban van a rendelő és a művelődési ház korszerűsítése Villányban. Mindkét épületnél jól haladnak a kivitelezők a munkálatokkal.

– Az orvosi rendelőnél kisebb munkák vannak már csak hátra, tehát reményeink szerint március végéig befejeződik a felújítás. A művelődési háznál február közepén volt egy előzetes műszaki bejárás, amikor is a még elmaradt vagy korrigálandó tételeket határoztuk meg, ezeket elkezdte kijavítani a kivitelező. Azt gondolom, hogy pár héten belül itt is el fognak készülni ezekkel a munkákkal, és akkor a Magyar Falu Program-os projekteket le fogjuk tudni zárni – mondta Mayer István, Villány polgármestere.

A művelődési ház megújult emeletén az egyik irodai helyiségből közösségi konyhát fognak kialakítani, amely egyrészt az ott dolgozók teakonyhára való igényét fogja szolgálni. Másrészt a nyugdíjasklub felvetése volt, hogy jó lenne egy olyan konyha, amelyben adventkor vagy különböző rendezvényekkor, a civil szervezetek összejöveteleikor sütögethetnek a kisebb közösségek. Jó ötletnek tartotta a városvezetés, úgyhogy az igény szerint kialakítják a konyhát, hozzá pedig egy kisebb étkezőrészt. A volt nemzetiségi teremben pedig ifjúsági klub kialakítását tervezik, tehát az emeleti rész a korábbiaknál még élettelibb lesz.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében elnyert pályázatok egy része még támogatói szerződéskötés előtt áll, míg van olyan, ahol már megkezdődtek az előkészületek. Ezek között turisztikai, valamint épületenergetikai pályázatok is vannak, és bíznak benne, hogy az elnyert forrásból, a rendelkezésre álló összegből meg fogják tudni valósítani ezeket a fejlesztéseket.

Új bölcsőde épülhet

Február elején kapta Villány a jó hírt, hogy a bölcsődeberuházásra pályázott összeget megkapja a város. Ez a pályázat már korábban nyertes volt, ám az önkormányzat kifogással élt a megítélt kevesebb összeg miatt.

– Megkaptuk a 420 millió forintos keretet a bölcsődeépítésre, amelynek természetesen nagyon örültünk. A projekttel kapcsolatban tudni kell, hogy – a TOP-pályázatokkal ellentétben – ez utófinanszírozású konstrukció. Ennek pedig így valószínűleg az lesz a megoldása, hogy azokra a tételekre, amikre lehet és tudunk, szállítói finanszírozásban fogunk leszerződni, a fennmaradó tételeket a költségvetésbe kell majd beépíteni. Bár valószínűleg eléggé szűkösek lesznek a mozgástereink, igyekszünk természetesen megoldani ezt, hiszen ez egy nagyon fontos beruházása a városnak, a lakosságszám megtartása, illetve növelése szempontjából – tájékoztatott Mayer István. Ami pedig a megvalósítást illeti, ha idén év végével már a bontási, tereprendezési munkák el tudnának kezdődni a területen, akkor azzal lehetne egy kis időt nyerni, és akkor akár már 2024 őszén elindulhatna az új intézmény működtetése, de a polgármester szerint a hosszadalmas tervezési idő, közbeszerzési eljárások és engedélyeztetések miatt inkább az a reális, hogy őszig a tervek elkészülnek, 2024 elején kiválasztják a kivitelezőt és 2025 őszétől – már minden engedély meglétével – nyithatná meg a kapuit az új bölcsőde.

Az idén Rúzsa Magdi is ad Villányban koncertet

Az önkormányzat a nagyobb rendezvényei szervezéséhez fő partnerként az Acona Rendezvényszervező céget vonja be. A városvezetés célja ezzel, hogy Villány még az eddigieknél is színvonalasabb, nagyobb látogatottságot elérő programokat tudjon kínálni, másrészt a tapasztalt szervezőcsapat több nagy rendezvényen dolgozik, így a fellépők kiválasztása is összehangolt lehet más települések fellépőivel. Emellett a kiadások racionalizálása is megtörténik ezáltal, hiszen a városra eddig háruló anyagi terhet és kockázatot is átvállalja a cég. Ebben az évben egyébként olyan előadók adnak koncertet Villányban, mint – a „Ha péntek, akkor Villány” rendezvényeken – Azahriah (május 26.) és Kowalsky meg a Vega (július 28.), az augusztus 18-i „Ha péntek, akkor Villány” fő fellépője is neves előadó lesz, melynek kilétéről később adnak tájékoztatást. A Rozé Fesztiválon a 4s Street, a Honeybeast, a Brains és a Valmar zenekarokat várják, míg a Vörösbor Fesztiválon Korda György és Balázs Klári, Szikora Róbert és az R-GO, valamint Rúzsa Magdi lesznek a fő fellépők.

A koncerteken, fesztiválokon kívüli – a művelődési ház által szervezett közösségi – programok ezáltal nagyobb hangsúlyt kaphatnak. Emellett a Villányi Pincesor Turisztikai Egyesület is szervez idén borsétányokat, minifesztiválokat vagy kiegészítve a városi nagy rendezvényeket, vagy megtöltve programmal egy-két eseménytelenebb hétvégét.