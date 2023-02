A traktorokra főként a mezőgazdasági munkáknál lesz szükség, a közmunkások ugyanis a Start-munkaprogram keretében két és fél hektáron paprikát, káposztát, karfiolt, vöröshagymát és fokhagymát termelnek. A terményből a lakosok is részesülnek, továbbá a szigetvári konzervgyárba és a sellyei zöldségfeldolgozóba is szállítanak majd. A megtermelt zöldségekből savanyúságot készítenek, lekvárokat főznek, ezeket a közeli piacokon tudják értékesíteni. Mindemellett hatvan csirkét is nevelnek, a tojásokat a lakosság körében osztják szét, illetve a térségben működő éttermeknek adják el.

Az önkormányzat hosszú évek óta vesz részt a szociális földprogramban is, melynek keretében idén paprika- és paradicsompalántákhoz, vetőburgonyához, hagymához, zöldségmagokhoz és előnevelt csirkékhez jutnak a lakosok.

A falu rendezvényei mindig sok látogatót vonzanak

Forrás: Önkormányzat

Ami a fejlesztéseket illeti, a településen néhány héttel ezelőtt megkezdődött az egyedi szennyvíztisztító berendezések telepítése, amelyet mintegy negyven ingatlantulajdonos igényelt. A házakhoz kerülő gépekre a Vidékfejlesztési Program keretében nyert támogatást a község önkormányzata.

Idén megvalósul a faluház körüli terület parkosítása, térkövezése is. Brlas Andrea, a település polgármestere szerint ez azért lényeges, mert a legtöbb kültéri programot itt tudják megvalósítani. Ilyen volt például a márciusi fogathajtó verseny és az ősszel megrendezett Punyafesztivál. Egy-egy ilyen alkalomra több százan érkeznek a környező településekről, hiszen mára elterjedt a híre annak, hogy itt színvonalas műsorok, országosan ismert fellépők és kitűnő hangulat várja a vendégeket. Változatos gyermekprogramokkal, értékes tombolanyereményekkel, kirakodóvásárral, a helyiek számára pedig ingyenes ebéddel és italokkal készülnek minden évben. A polgármester munkáját négy képviselő segíti a szervezésben, és egyéb feladatok ellátásában: Fenyvesiné Balázs Anita, Tasi Zsuzsanna, Brlas Dóra és Temesi Valér.

A település az elmúlt időszakban jó kapcsolatot alakított ki a Katolikus Karitásszal, akik helyben tudnak segítséget nyújtani a lakosságnak. Gyógytornát tartanak, önéletrajz írásában és hivatali ügyintézésben segítenek, sportprogramokat szerveznek. A gyerekeket támogatják abban, hogy megtanuljanak különböző hangszereken játszani, ehhez az eszközöket az önkormányzat biztosítja.

Az ünnepek alkalmával a közmunkások kreatív megoldásokkal feldíszítik a falut, általában egy műsor keretében kisebb ajándékozásra is sor kerül. Tavaly karácsonykor a gyerekek életkoruknak és érdeklődési körüknek megfelelő játékot, illetve egy meleg téli kabátot kaptak, továbbá minden családnak jutott egy tartósélelmiszer-csomag is. A faluban minden évben megünneplik ezen kívül a nőnapot és a húsvétot, valamint a Mikulás is végigjárja az utcákat.

Aktív a Start-munkaprogram

Forrás: Önkormányzat

Mint minden kisebb méretű település, Vejti is komoly kihívásokkal néz szembe, amelyekre nehéz megoldást találni. Az alig 160 lakosú falut veszélyezteti az elnéptelenedés, magas a nyugdíjasok száma, alacsony a gyermekvállalási hajlandóság. Ennek egyik oka az, hogy akár a szomszédos falvakba, kisvárosokba, de az alig 40 kilométerre fekvő Pécsre is nehéz eljutni autó hiányában annak, aki munkát szeretne vállalni. Nagy mértékű a munkanélküliség, az önkormányzat jelenleg 24 főt foglalkoztat közmunkásként. Az önkormányzat önerőből nem tud fejlesztéseket finanszírozni, hiszen a faluban az iparűzési adóból befolyt összeg csekély mértékű, ezáltal minimális saját bevételi forrással rendelkeznek. Évről évre egyre nehezebbé válik az éves kiadások fedezése.