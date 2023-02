Szilvási Harry, a cég alapító tulajdonosa azt vallja, hogy nem lehet sablonok és kötött rendszerek mentén kiszolgálni az ügyfeleket, hiszen minden adásvétel más és más. Nincs két egyforma eladó, ahogy vevő sem, nem beszélve azokról az élethelyzetekről, melyekben érintettek az adásvétel felei. Épp ezért egy ingatlanügylet sikeres, mindkét fél elégedettségét szolgáló zárásához nélkülözhetetlen az a hozzáadott érték, tudás és tapasztalat, melyekkel munkatársai egy-egy tranzakció megoldásához állnak.

Természetesen a Global Hungary Ingatlannál is vannak „szabályok”, hiszen a kiszámíthatóságot tartják az egyik legfontosabb erősségüknek. Nincsenek apróbetűk közé rejtett költségek, kötelezettségek. Ami viszont van – és ezek összessége teszi a céget egyedivé és innovatívvá:

közvetítői díjuk a máshol megszokottaknál lényegesen alacsonyabb, már akár 1% is lehet

ingatlanberuházóként ingatlanvásárlás esetén az ingatlan árát akár 48 belül, készpénzben kifizetik

ingyen végzik az értékmeghatározást

az ingatlan csere beszámítási folyamatokat gyorsan és gördülékenyen koordinálják, főként pécsi, budapesti és balatoni ingatlanok vonatkozásában

ingyenes jogi hátteret biztosítanak minden adásvételhez, így a problémás, hitellel, végrehajtással terhelt ingatlanok ügyében is megoldást kínálnak

A fentiek mellett az iroda munkatársainak folyamatos képzése is hozzájárul ahhoz, hogy minden ingatlanügyre megoldást találnak.

Jelenleg vevői oldalról érződik erősebb érdeklődés az irodánál, még mindig sokan keresnek Pécsett és vonzáskörzetében lakásokat, házakat egyaránt. Amennyiben eladáson gondolkodunk, érdemes az iroda munkatársaitól kérni egy kötelezettségmentes beszélgetést és az ingyenes értékmeghatározást, nagyon sok hasznos tanáccsal segíthetik az ingatlanunk eladását. Az iroda munkatársaival itt léphetünk kapcsolatba: https://globalhungary.hu/kapcsolat/

A Global Hungary Ingatlan munkahelyként is mást kínál, mint a hagyományos ingatlanközvetítő irodák. Várják azon régi ingatlanosok jelentkezését, akik úgy érzik, szakmailag és anyagilag is megrekedtek, fejlődni, szintet lépni szeretnének az ingatlanos szakmában. De várják más területekről azon értékesítők-kereskedők jelentkezését is, akiknek mindenük az eladás és kiemelkedő kereseti lehetőségért hajlandóak erőfeszítéseket tenni. Az új kollégák indulását egy nagyon segítő csapat, támogató vezető, képzés, mentorálás és akár alapfizetés is segíti. A munkalehetőség iránt érdeklődök jelentkezését Hirth-Szabó Orsolya irodavezető várja a 0630 743 6780-as telefonszámon.

A Global Hungary Ingatlan irodák Pécsett 2 helyen várják tisztelt ügyfeleiket: Siklósi út 5. és Irgalmasok u. 8. szám alatt.

Weboldal: www.globalhungary.hu Facebook: https://www.facebook.com/globalhungarypecs