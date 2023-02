Hogyan érdemes nekikezdeni?

Régebben hazánkban is bevett gyakorlatnak számított az informatikai ismeretek tanfolyamokon való oktatása. Az egyik legnépszerűbb módszernek az ECDL tanfolyamok számítottak, ahol az egyes Office programokat külön modulokba szervezve lehetett megtanulni.

Manapság a személyes jelenlétet igénylő tanfolyamok valamelyest veszítettek népszerűségükből, hiszen már az interneten is rengeteg szuper tananyag vált elérhetővé, amely sokkal rugalmasabb tanulást tesz lehetővé az önálló feldolgozásnak köszönhető hatékonyabb időbeosztás miatt.

Hogyan képezzük magunkat profi Office felhasználóvá? Tanuljunk online!

Rengeteg professzionális, ingyenes és fizetős Office képzést érhetünk el az interneten, ezek közül talán a legnépszerűbbnek az Excel kurzusok számítanak.

Mind az internetes keresőkben, mind a videómegosztó portálokon kiváló anyagokat találhatunk olyan kulcsszavakra keresve, mint az „office tanfolyam online” vagy „excel tanfolyam”, „excel oktató videók”. Ha egy-egy speciális dolgot szeretnénk megtanulni egy adott programban, akkor persze direkt ezekre érdemes rákeresnünk.

Jó eséllyel mindenhez találhatunk magyar nyelvű anyagokat is, ha esetleg nem boldogulnánk, akkor érdemes angolul is megpróbálni, mivel így szinte garantáltan találunk segítséget. Az angol nyelvű anyagokat akár nyelvtudás nélkül is könnyedén megérthetjük az egyre fejlettebb automatikus fordító eszközöknek hála.

Saját Office beszerzése

A tanfolyamok végzéséhez különösen fontos, hogy rendelkezzünk az alapvető infrastruktúrával, azaz legyen egy olyan számítógépünk, amin elérhető valamelyik frissebb Office verzió. Érdemes azt a verziót beszerezni, amellyel az oktatóanyagban is találkozni fogunk, mivel ez nagymértékben egyszerűsíti a dolgunkat.

Ha nem elérhető a gépünkön a Microsoft irodai programcsomagjának valamely frissebb kiadása, akkor mindenképpen be kell szereznünk egy hivatalos Office szoftverlicencet. Ezt a legegyszerűbben szintén a netről tudjuk megtenni: látogassunk el a SzoftverPremium webáruházba, ahol mindig kiváló áron kaphatóak a legfrissebb Microsoft licencek.