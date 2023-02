Hagyomány és innováció

Hazánk déli, délkeleti csücskéhez közeledve az egyik legjelentősebb és legismertebb város mindenképpen Pécs. A város Baranya megye központja és mint ilyen, a régió életében is fontos szerepet tölt be. Gazdasága nagy hagyományokkal rendelkezik, mely már kissé átalakulva, de újult erővel várja a munkavállalókat.

A valaha volt bányászváros

Hazánk ipara a szocializmus évei során egészen új arculatot kapott, sok városban kezdtek bele bányászati tevékenységbe. Pécs azonban ennél sokkal komolyabb bányászati múlttal rendelkezik, hiszen Vasas városrészben a feljegyzések szerint már a 18. század végétől szénbányászati tevékenység zajlott. A bányászat pedig évszázadokig a város és környékének szerves része is maradt, hiszen a közelmúltig egészen jelentős szén- és uránércbányászat zajlott arrafelé. Ennek megfelelően a város gazdaságának is jelentős szelete volt ez, mely számos helyi és környékbeli lakosnak kínált kemény, megterhelő, de megbecsült munkát.

A város gazdasága mára természetesen átalakult, a hagyományok megőrzése mellett igyekszik igazodni napjaink ipari tendenciáihoz. Ennek megfelelően egy állás Pécs városában ma már rendkívül sokrétű lehetőségeket kínál. Ipar, oktatás, kultúra, turizmus – mind olyan területek, amelyek jelentős hangsúllyal bírnak a város életében. És persze ezek mellett sok más területhez is kötődhet egy állás Pécs valamely intézményében. Így a csodálatos földrajzi fekvés mellett a karrierlehetőséget is komoly vonzerőt jelenthetnek. A helyi és környékbeli lakosok pedig minden bizonnyal csak megerősíteni tudják ezt.

Pécsett a hagyományokra kiemelt figyelmet fordítanak és tehetik is, hiszen a város kulturális, ipari és épített öröksége is egészen kiemelkedő. Jól mutatja a tradíció jelenlétét a város egyik legismertebb terméke, a Zsolnay porcelán is. Habár az 1852-ben alapított gyár mára manufaktúrává zsugorodott, így is sokak számára kínál munkát. Sok állás Pécs városában az elmúlt időkben nagy valószínűséggel kötődött a porcelángyártáshoz. A hagyományosabb ipari értékek mellett a város természetesen kénytelen volt engedni az idők szavának. Ennek megfelelően számos korszerűbb ipari szereplő is megtalálható a palettán.

Sok állás Pécs mai ipari szereplőihez kötődik. A városban jelentős munkaadónak számít például a helyi dohánygyár, de a gépgyártás is jelentős erővel bír. A városban üzemelő egyetem az oktatási szektorban kínál jó elhelyezkedési lehetőségeket, és természetesen a kultúra mellett sem mehetünk el szó nélkül. A város ezektől függetlenül igyekszik még tovább erősíteni ipari pozícióját, hiszen a befektetői kedv növekedése anyagi szempontból sem elhanyagolható. A beruházások repülőgépgyártó és autóipari szereplőket is érintenek, így várhatóan a jövőben számos állás Pécs új ipari szereplőinek égisze alatt kerül meghirdetésre.

A kultúra déli végvára

Hagyomány és innováció természetesen nem csak a város iparában, hanem a kulturális életben is megfigyelhető. Pécs hazánk egyik legrégebbi települése, hiszen Sopianae néven már a 2. századtól feljegyezhették létezését. Ennyi évszázad pedig nem múlik el nyomtalanul, melyet jól mutat a város képe, épített és természeti öröksége egyaránt. Az eklektika a mai napig a város sajátja, ennek komoly letéteményesei például a török megszállásból hátramaradt műemléki épületek. A dél-dunántúli régió szellemi központjaként sok állás Pécs kultúrájához kapcsolódik. A tradíciók pedig újonnan is képesek testet ölteni.

A város 2010-ben Európa egyik kulturális fővárosa lett, mely ismét kiemelte a mai napig élő művészeti sokszínűséget. A kultúra erős jelenléte együtt jár a turizmus kiemelt szerepével is. Pécs hazánk egyik kiemelt turisztikai desztinációjának tekinthető, hiszen a város és környéke is számos látnivalót kínál. Épp ezért számos állás Pécs turizmusához is köthető, hiszen egy ennyire jelentős terület tekintélyes mennyiségű munkaerőt igényel. Ahogy tehát a város gazdasági és kulturális palettája is kifejezetten színes, úgy a helyben elérhető állások kínálata is sokszínű lehetőségeket rejt.