Összetettebb és árnyaltabb whiskyaromák

Egy több évig, sőt évtizedig érlelt whisky gyakran összetettebb és árnyaltabb ízeket ad, mint egy feltételezetten 1-2 évig érlelt ital. Tanulmányok kimutatták, hogy a whisky párlatának körülbelül 70%-a a fából származik, és legalább három évnek kell eltelnie ahhoz, hogy a szeszes ital elkezdje felszívni ezeket az ízeket.

A közkedvelt Jack Daniel’s old No. 7 még hét évtized után is ugyanúgy készül, mint ahogyan Mr. Jack idejében. A világhírű alkoholt közel 18 ezer forintért vásárolhatjuk meg a hazai internetes áruházakban. Miért is népszerű ez a nedű? A fogyasztók az egész világon a már védjeggyé vált bársonyos ízvilágot (forrásvízzel és gabonapárlattal kiegészítve) kedvelik, és a faszenes lágyításnak köszönhetően válik Tennessee whiskyvé. Nem mindennapi ízét tovább tudják finomítani a saját hordókban történő, hosszú érlelés előtt.

Mennyi ideig kell érlelni?

Ahhoz, hogy whiskynek minősüljön, legalább két évig kell érlelni, adalékanyagok nélkül. A bourbon néven ismert whisky típusának 80%-nál alacsonyabb térfogatszázalékos alkoholtartalommal kell rendelkeznie, és tölgyfahordóban érlelhető. Azonban sok lepárló körülbelül 10-20 évig érleli a legtöbb whiskyt.

A whiskyt fogyasztóknak célszerű ismerniük, hogy az érlelés olyan folyamat, amely hatással lehet a desztillált szeszes italok fűszerességére és megjelenésére. Különböző tényezők határozzák meg az észszerű érlelési időszakot, például a lepárlás módja, azonban hordóban érlelve jobb íze lehet. A whisky korának mérésében több tényező is szerepet játszik – mennyi ideig tárolták a szeszes italt, milyen régen desztillálták le, valamint a whisky optimális érlelési idejének meghatározása.

Az igazi „nagy öreg” a GlenAllachie 15 éves (0,7 l, 46%) italt csaknem 31 ezer forintért szerezhetjük be itthon. Ez az ital „a drágakő a koronán” – olvasható a lepárló honlapján. Billy Walker szerint az igazi GlenAllachie megtestesítője a „sherryhordós” érlelés és a termék párlatkarakterének tökéletes egyensúlya.

Alternatív megoldásként, ha egy üveg whiskyn (skót) „15 éves” korosztály látható, az azt jelenti, hogy a palackban szereplő alkohol kora legalább 15 éves. Ez minden whiskyre egyaránt vonatkozik.

Van-e a whiskynek lejárata?

A megfelelően tárolt, bontatlan üveg whisky nem jár le. Kibontva azonban a whisky lejárhat. A hozzáértők szerint egy üveg ilyen szeszes italnak nagyjából egy-két évig ki kell tartania, ha félig tele az üveg.

Azonban legalább hat hónapig az eredeti palackjában tanácsos tárolni, ha kevesebb, mint egynegyed mennyiség van belőle az üvegben. Minél kevesebb whisky van a palackban, annál nagyobb az oxigénexpozíció.

Gyorsabb oxidáció történik, ha több oxigén van a palackban, ami keserűvé, rossz ízűvé teszi az

alkoholt. Ha úgy vesszük, ezt az italt nem egy alkalomra tervezték, vagyis élvezettel szükséges benne elmélyülni, hogy megtapasztaljuk a különleges íz-esszenciát.

Vásárlás előtt

A whisky az életkor előrehaladtával egyre jobb lesz, amíg a hordóban érlelik. A borral ellentétben az érettsége leáll a palackozás után – nincs több íz, és idővel lejárhat. Amikor bort vagy whiskyt választ, ne feledje, hogy a hosszabb ideig érlelt lesz a kellemesebb ízű. Ha szereti ezt a nedűt, akkor itthon is számos lehetőség közül választhat, de vegye figyelembe például a whisky korát, hogy különleges élményben legyen része, méghozzá több alkalommal.