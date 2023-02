Talán a pécsi zenekedvelőknek már nem is kell bemutatni ezt a koncertsorozatot, hiszen az elmúlt években kiemelkedően színvonalas hangversenyeket hallhatott a közönség a Mesterbérletnek köszönhetően. De azok számára is érdekes lehet ez a koncert, akiket eddig még nem ragadott magával a szimfonikus zenekarok világa. Ha most belekóstolna ebbe a műfajba, akkor a legjobb választás a Budapesti Fesztiválzenekar koncertje. Nem csak azért, mert az együttes a világ legjobb zenekarai közé tartozik, hanem azért is, mert itt biztosan páratlan szakértelemmel válogatott művek csendülnek fel, őszintén lelkes zenészek tolmácsolásában és egy kivételes karmester irányításával.

Február 28-án Takács-Nagy Gábor karmester évek óta nagy sikerrel futó Haydn-Mozart sorozatát hallhatja a nagyérdemű, amely ezúttal ritkán játszott zeneszerzők műveivel egészül ki. Önmagában a darabok mindegyike kakukktojás, a koncerten azonban számos szállal köthetők egymáshoz: ilyen mindenekelőtt a programban domináló D-tonalitás és a szólisták kiemelt szerepe. A zeneszerzők közti legerősebb kapcsolat, hogy mind a négyen kiváló hangszeres művészek voltak. Több darabjukat saját maguknak írták, tökéletesen ismerték és a végletekig kihasználták hangszerük adottságait, sőt nekik köszönhetünk több technikai újítást is. Egy könnyed Mozart-divertimento után a lengyel hegedűvirtuóz, Wieniawski legjobban sikerült szerzeménye szólal meg, a 2. d-moll hegedűverseny. Ezt követően Spohr kettősversenyszerű egytételes darabja csendül fel. Végül Haydn sziporkázó szimfóniája zárja a műsort. Mindezt egy Haydn–Mozart specialista karmester irányításával és ajánlásával hallhatjuk.

Takács-Nagy Gábor kiváló hegedűsből lett zseniális karmester, aki magával ragadó személyiségével, tudásával és egész jelenlétével mindig különleges atmoszférát teremt a koncertjein. 2022-ben így nyilatkozott munkájáról: „A feladatom inkább az, hogy inspirációt adjak, egy hullámhosszra hangoljam a muzsikusokat, elérjem, hogy odaadják a lelküket a zenének. Ha azt látnák, hogy én nem adom fel az egómat, ők se dobják be magukat.” (papageno.hu). Az est szólistái Kádár István és Gál-Tamási Mária hegedűművészek, illetve Liptai Gabriella csellóművész lesznek, akik szintén mind nagyszerű zenészek. Érdemes részt venni a koncertet megelőző prológuson is, ahol első kézből hallhatunk további érdekességeket a műsorról.

Március elején folytatódik a Mesterbérlet a Nemzeti Filharmonikus Zenekar koncertjével Stefan Dohr kürtművész közreműködésével. Áprilisban az Orfeo Zenekar és a Purcell Kórus koncertjét élvezhetik a régizene kedvelői. A sorozatot pedig egy újabb fantasztikus Budapesti Fesztiválzenekar koncert zárja majd április 24-én a Kodály Központban. További információ olvasható a www.filharmonia.hu weboldalon.