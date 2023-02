Immár harminckilencedik alkalommal rendezi meg a Pécsi Vasutas Sportkör a népszerű Pécs-Harkány futóversenyt. Az előnevezésre még ezen a héten szerdán és pénteken is van lehetőség a PVSK, Szamosi Nándor sportcsarnokában, és a rendezvény napján 8-10-ig is lehet még nevezni ugyanezen a helyszínen. A rajt 11 órakor lesz, a tavalyihoz hasonlóan, a régi sportcsarnoknál, a Verseny utca végén. A cél pedig ismét a harkányi Zsigmondy sétány, ahol sor kerül a díjkiosztóra is. A verseny bizonyos szakaszain frissítőállomások várják a futókat, így a pogányi reptérnél, Szalántánál, a Tenkes Csárdánál, valamint természetesen a célban, ahol meleg teát, ásványvizet és energiaitalt biztosítanak.

Freier Balázs főszervező elmondta, hétfőig összesen 110 csapat és 350 egyéni előnevezője volt a versenynek, melyből jól látszik, hogy a covid alatti időszakban lecsökkent létszám – lassan ugyan, de – kezd visszaereszkedni. Az idei évben jóval több teher hárul a szervezőkre, de a verseny indulóinak most is biztosítják a korábbi években megszokott versenykörülményeket, valamint a harkányi fürdőbelépőt.

Az elmúlt két évben a szervező PVSK atlétája, Lomb Ádám teljesítette leggyorsabban a távot, s idén címvédésre készül. A hölgyek között ismét rajthoz áll Szabó Tünde olimpikon is.

Határon túlról is érkeznek futók

A verseny célja a futás népszerűsítése, a téli felkészülés felmérése 25,6 kilométeres távon. A Pécs–Harkány Futóversenyt minden évben megrendezik, így könnyen összehasonlíthatóak az eredmények. A régió legrégebbi futóversenye kiváló felkészülési lehetőséget nyújt az év fontos versenyeire (maratonra, félmaratonra). Emellett a Pécs–Harkány Futóverseny lehetőséget biztosít a tömegsport, a versenysport és a vállalati sport részére, fontos szerepe van a közösségépítésben. Az ország minden részéből, sőt a határon túlról is érkeznek versenyzők, így a rendezvény turisztikai szempontból is kiemelt jelentőséggel bír, lehetőséget ad Pécs és Harkány, valamint a környékük nevezetességeinek a megismertetésére.