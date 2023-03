Retró összeállítás a klasszikus stílus kedvelői számára

Ha mi magunk is odavagyunk a klasszikus sportruhákért, akkor a következő összeállításban biztosan nem fogunk csalódni. A retró divat ugyanis egyre inkább előtérbe került az utóbbi pár évben, tehát nem csak saját különleges elvárásainknak felel meg egy-egy ilyen szett, de az aktuális trendeknek is. Itt három fontos eleme akad outfitünknek: a klasszikus, oversize fazonú hoodie, a retró farmer és az old school sneaker. Egy semlegesebb színű, bő fazonú Nike fekete kapucnis pulóver tökéletes választás ehhez, mivel könnyen összepárosítható bármilyen árnyalatú cipővel. A regular farmer, hagyományos kék árnyalattal kiválóan passzol ehhez. Végül pedig ott a cipő, amelyből – ahogyan azt említettük – érdemes valamely retró stílust idéző változatot választanunk. Ez lehet akár egy pár Nike Air Max is. Egy ilyen szett kényelmes és mutatós viseletet jelent a mindennapok során, ráadásul számtalan kedves emléket is feleleveníthet bennünk.

Laza, stílusos a hűvös nyári éjszakákhoz

Amikor már javában tombol a jó idő, egy minőségi Nike kapucnis pulóver akkor is hasznunkra lehet – csakúgy, mint a melegebb tavaszi napokon. Legyen szó cipzáros vagy belebújós változatról, egy ilyen hoodie tökéletesen viselhető halásznadrággal és flip-floppal. Ha azonban fontos számunkra a stílusos megjelenés, nem árt odafigyelnünk pár dologra szettünk összeállításánál. Példának okért, amennyiben színesebb felsőt választunk, úgy nem árt, ha azt egy semlegesebb árnyalatú nadrággal ellensúlyozzuk. Mivel utcai viseletről

beszélünk, ezért a flip-flipokat illetően a minőségi, bőrből készült változatokkal járunk majd legjobban. Egy ilyen összeállításhoz pedig tökéletes kiegészítőt jelent, ha valamilyen színben harmonizáló sporttáskát választunk mindennapi holmijainknak. Amennyiben nincs ötletünk, hol találhatnánk ilyet, úgy a Pierre Cardin pénztárca kínálatában bőven akad miből válogatnunk.

Forrás: modivo.hu

Sportos szerelés edzéshez

Amennyiben tréningezni készülünk, akkor nem is találhatnánk jobb választást, egy Nike hoodie-nál. Egy megfelelő melegítőalsóval kiegészítve azonnal meg is van a tökéletes szett futáshoz és konditermi edzéshez egyaránt. Azonban arra mindenképp figyeljünk oda, hogy milyen jellegű mozgásformát végzünk. Ez ugyanis nagyban befolyásolja, hogy milyen anyagú felsőre és nadrágra lesz szükségünk. Az alacsonyabb intenzitású konditermi edzésekhez például a meleg, pamut modellek jó választásnak bizonyulhatnak. Amennyiben viszont az edzéseink izzasztóbbak, úgy a kevertszálas darabok lesznek a megfelelőek. Színek terén a klasszikus fekete és szürke árnyalatok, továbbá az aktuális trendekben oly annyira felkapott színpompás modellek is egyaránt rendkívül stílusosnak számítanak.