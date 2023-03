A kiállítások új generációja, úgynevezett interaktív látogatóközpont nyílik Barcson. A látogatótér egyedi megoldásokkal foglalja le a kisebbeket és a felnőtteket is. A kb. 100 négyzetméteres kiállítótér 5 főbb elemből épül fel, amelyek Barcs közlekedéstörténetét, kultúráját, növény- és állatvilágát, hagyományait hivatottak bemutatni olyan formában, hogy a látogató teljesen beleképzelhesse magát az adott helyzetbe, környezetbe.

Az első elem szoba méretű, „Szárazföldön, vízen és lóháton” társasjáték óriásbábukkal, ami a „Ki nevet a végén?” játék mintájára készül. A játékot 5 bábuval lehet majd egyszerre játszani, amelyek mindegyike egy közlekedési eszközt mutat be, így lesz például lokomotív vagy kenu a lépési eszköz. Egy ilyen játékhoz természetesen a kocka is óriási lesz, egy fél méteres nagy dobókockával számolják majd a lépéseket. A játék azonban ennyiben nem merül ki, hiszen a kezdőpontok mellett minden bábu, tehát minden közlekedési eszköz történetéről vicces információkat olvashatnak el okos eszközök segítségével a résztvevők, ez a látogatóközpont második eleme. Sőt, kihívás is vár majd rájuk, hiszen ugyanitt egy tesztet is kitölthetnek az érdeklődők a járművekről, ami segít a kapott információkat még tovább megőrizni, ezáltal örök élményt biztosítva.

A kiállítás egyik legizgalmasabb része, ahol szinte megszűnik tér és idő, a virtuális vízi túra. A Dráva folyón jelenleg csak túravezetővel lehet közlekedni, azonban ez az elem lehetővé teszi a folyó megközelítését kenu segítségével – a szárazföldön, a kiállítás közepén. A látogató beül egy 3D-s kenuba, előtte és mögötte pedig azokat a drónfelvételeket láthatja egy kivetítőn, amelyik folyószakaszon csónakázik éppen.

Ez a kiállítás nem lenne teljes a Dráva folyó környezeti értékeinek bemutatása nélkül. Az érintőképernyős eszközökön elérhető lesz a növény- és állatvilág, a horgászati információk, egy szakácskönyv a Dráva „gyümölcseiből”, valamint egy egyedi hangfelismerős játék, ami biztosan mindenkit megnevettet majd, hiszen különleges állatok hangjait kell összepárosítani azok fotójával.

A kiállítás utolsó eleme pedig a virtuális térből kifelé invitálja a látogatókat olyan izgalmas és érdekes túraútvonalakkal, amelyeket az érdeklődő magának állíthat össze, módosíthat, a végső tervet pedig egyből továbbíthatja az e-mail címére, és a kiállítást elhagyva már indulhat is a környék felfedezésére.

Az interaktív látogatóközpont ötvözi a régi értékeket az új technológiákkal, ezáltal valóságos élményt kínál virtuális eszközökkel. A tér és az idő áthidalása, valamint az új megoldások teszik egyedivé és megismételhetetlenné Barcs új beruházását.

A cikk az Interreg V-A Magyarország-Horvátország Együttműködési Program által támogatott „VICINaD – Virtual re-connection of industrial nodes along the Drava between Hungary and Croatia” (HUHR/1901/2.1.2/0120) című projekt keretében készült. A projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alapon keresztül az Európai Unió támogatásával valósul meg.

További információ:

Barcs Város Önkormányzata

7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46.

06 82/565-960