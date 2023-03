Új gépek, bővülő telephely

Működése 31. esztendejében talán legfontosabb mérföldkövéhez érkezett a Lég-Cső Kft. Az elsősorban az ipari épületgépészet területén jeleskedő társaság összesen 180 milliós, ebből 125,3 millió forint feltételesen vissza nem térítendő Ginop-pályázati forrásból modernizálja és bővíti telephelyét, illetve új gépekkel, berendezéssel igazodik az iparág legújabb technológiai kihívásaihoz.

Az ünnepélyes projektnyitón, a megújításra váró régi épület előtt a Lég-Cső Kft. két ügyvezetője, Szentiványi Zsolt (jobbról) és Mátyás György (középen) mellett Őri László, a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke köszöntötte a megjelenteket

Bár a társaság megalakulásakor is felújították a pécsi, Edison úti telephelyet – a Hőerőmű egykori felvonulási épülete akkor új nyílászárókat, belső burkolatokat és külső hőszigetelést kapott –, az eltelt hosszú idő, a megnövekedett feladatok és az iparág gyors technológiai fejlődése mára még jelentősebb fejlesztést követeltek.

A mostani beruházással így egyrészt még modernebb, vonzóbb és sokkal tágasabb környezetben végezheti munkáját a cég – 21 fős, de tovább bővülő – víz-, gáz-, fűtés- és légtechnikai szerelésben jártas szakembercsapata. Korszerűsítik a kiszolgáló helyiségeket, a megerősített alapok egy új emeleti irodaszárnyat is tartanak majd, és az épület mellett egy új magasraktár is létesül a bővülő felszerelések, alkatrészek, alapanyagok tárolására.

A Széchenyi Terv Plusz – Ginop-Plusz-1.2.3-21-2022-00268 számon megítélt támogatásból emellett a gyorsan fejlődő iparág 21. századi igényeihez alkalmazkodva a legmodernebb berendezésekkel – menetmetsző, műanyagcső-hegesztő, villás magasemelő, épületdiagnosztikai szett, hőkamera – állhatnak majd a régió számos kiemelkedő, multikat is magába foglaló vállalkozásánál eredményesen megalapozott, még nagyobb volumenű megrendelések, kivitelezések szolgálatába.

A modern üzleti és termelési kihívásokhoz alkalmazkodást mindezeken túl fejlett információtechnológiai eszközpark és tanácsadói, szakértői szolgáltatás és a munkatársak nyelvtanulása is segíti. Az ingatlan kibővített terei és új eszközei jóvoltából duális, gyakorlati képzőhelyként részt vehetnek a szakmunkás-utánpótlásnevelésben is; sőt, a vizsgájuk után a legjobbaknak a cégnél állást is kínálnak. Az új vállalatirányítási rendszer bevezetése pedig versenyelőnyt is jelentve szervezeti struktúrájuk és folyamataik optimalizálását is szolgálja majd a fejlesztési projekt 2024 januári zárása után.

Már 31 éve az épületgépészeti kivitelezésben

A Lég-Cső Kft.-t a Csőszerelőipari Vállalat pécsi kirendeltségének nyomdokain alapította az azóta elhunyt korábbi többségi tulajdonos Vimláti József, illetve a mai társ-ügyvezető, Szentiványi Zsolt üzemmérnök. A társaság tulajdonosa és másik önálló ügyvezetője napjainkban Mátyás György épületgépész mérnök.

A társaság az eltelt több mint három évtizedben rengeteg jelentős helyi, országos, illetve nemzetközi érdekeltségű megrendelőnél tette már le megbízhatóan szakmai névjegyét.

Jelentősebb épületgépészeti kivitelezései között említhetjük a pécsi dialízis állomást, a Makay úti Tesco és Praktiker áruházakat, a harkányi gyógyfürdő hőszivattyús távhőellátó rendszerének kiépítését. A BAT pécsi megjelenésekor a Dohány utcai tűzivíz-oltórendszer kiépítését is a Lé-Cső végezte a Lloyd biztosító előírásai szerint, ahogyan az Elcoteq Finn és Szilva utcai gyáregységeinek a teljes korszerűsítését is – utóbbit gépészeti vonatkozásban a 2000-es évi árakon is több mint 3 milliárdos értékben. A legutóbbi időkben a székesegyház komplett energetikai korszerűsítését fejezték be, míg jelenleg a Cella Septichora ezirányú felújítását végzik.

A Lég-Cső Kft. vezetői ugyanakkor nem csupán az előállított termékekre, illetve a profitra összpontosítanak. Nagy hangsúlyt kap jelenünkben:

a fenntarthatóság,

a környezetvédelem és

az exponenciális fejlődési ütemet diktáló informatika – használnak olyan szerszámot, amit okoseszköz és applikáció nélkül már be sem lehet kapcsolni;

a kiberbiztonság kérdésköre, hiszen a gyors növekedés miatt világszerte egyre nagyobb a kitettség ezen a téren az egész világon;

és nem utolsó sorban kollégáik felkészültsége, közérzete, hiszen a felgyorsult világ elvárásait csak folyamatos és magas képzettséggel teljesíthetik.

Mindezek, illetve további erőfeszítéseik által, illetve a magyar Kormány és az Európai Unió támogatásával bíznak benne, hogy versenyképesek tudnak maradni, és az eddiginél is vonzóbb, élhetőbb munkahelyet teremthetnek Pécsett a saját iparágukban.

LÉG-CSŐ Épületgépészeti Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.

7630 Pécs, Edison u. 32.

Tel.: (+3672) 512-230

E-mail: [email protected]

www.legcso.hu