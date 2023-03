Az autóvásárlók – és persze, a forgalmazók is – lassan fellélegezhetnek: az autóipar kezd kilábalni a pandémiával induló, majd háborúval tetézett hiánygazdaságból, így az időszakosan akár egy évnél is hosszabb várakozási idők is visszatérni látszanak a rendes kerékvágásba. A Suzuki a technológiai fejlesztések mellett ebben is az élen jár, így legtöbb modellje már készletről, rövid határidőkkel elérhető.

Például a régió egyik legpatinásabb, autókkal már 1992 óta foglalkozó, Suzuki márkakereskedésként és -szervizként 2004 óta működő Suzuki Szigetvár autóházban. Ahol a három évvel ezelőtti nagy modellváltás óta az új személyautók már mind a környezettudatos és takarékos hibrid meghajtással kaphatóak.

A márciusi teszthónap nemcsak a szokásosnál szélesebb körű próbaút lehetőségét kínálja (előzetes bejelentkezés után), hiszen a méltán népszerű Vitarákat most extra kedvezményekkel kínálják: ezek akár 0%-os kamatozású finanszírozással vagy 3 ingyenes időszakos karbantartással is elérhetőek. Természetesen egyedi finanszírozású használtautó-beszámítással is.

Az akciós időszakon kívül is az összes modellre – így az S-Crossokra, A-Crossokra, Vitarákra, Ignisekre, Swiftekre, Swace-ekre, Jimnykre – vonatkozik ugyanakkor a 3 év teljes, továbbá a 7 év vagy 200 ezer kilométeres korlátozott (motor, turbó, váltó, hibrid rendszer) garancia is.

Bejelentkezés a márciusi tesztvezetésre:

0620/450-5000

0670/644-3333

Túl az akciókon: három évtizedes autós tapasztalat

A Suzuki Szigetvárhoz természetesen nemcsak a mostanihoz hasonló teszthónapok vagy akciók idején érdemes betérni akár Baranya, akár Somogy vármegyék környező, sőt, távolabbi településeiről indulva is: a 2004-ben hivatalos Suzuki márkakereskedéssé alakuló családi vállalkozás ennél is évtizeddel régebbi autós tapasztalattal bír, hiszen ugyanezen a telephelyen korábban is új és használt járműveket fogalmaztak, javítottak. Ahogyan Jambrik Béla gyors számvetéséből kiderül, ez idő alatt csak új Suzukiból 1220-at értékesítettek – ha ezeket mind egymás mögé állítanánk az átmenő 6-os úton, a sor eleje és vége is jócskán túllógna a várostáblákon... Használt személygépkocsikból – utóbbiak között a telepen most is megtalálható, fiatal és kitűnő állapotú hibridekkel és tisztán elektromos változatokkal – pedig ennek a többszöröse talált már náluk új gazdára.

Az ügyvezető e hatalmas számot a legjobb visszajelzésnek tekinti elkötelezett és nagy szakértelemmel végzett munkájukra, illetve az ügyfelek érdekében folyamatosan végzett fejlesztéseik sikerére is. Utóbbiakon a rengeteg új, világszínvonalú szerszámot, gépet, berendezést is értve. Amelyek jóvoltából egyrészt jelentősen lerövidültek a szervizidők, másrészt olyan extra javításokat is képesek megoldani, mint például egy súlyos jégkár esetén a gyárival megegyező technológiával elvégzett teljes tetőcsere. Ugyanilyen büszkék karosszéria-, és fényező üzemük fejlett technikájára, illetve szakembereik átlagon felüli képzettségére is.

A Suzuki Szigetvár egyik különlegességeként a város elsőként megnyitott, és azóta is legnépszerűbb, legnagyobb autómosó-komplexumát kell még kiemelni, ahol 1992 óta várják a gépi, illetve kézi mosásra érkező személygépkocsikat, teherautókat, kis és nagy buszokat, kamionokat, vontatókat, pótkocsikat is.

A gyakran feltett kérdésre, hogy a sok autókereskedés közül miért is érdemes vásárláshoz,

szervizeléshez és a sok kiegészítő szolgáltatásért éppen a Suzuki Szigetvárt választani, a több évtizedes gyakorlatra épülő szakértelmen és a valóban egyedi, ügyfélközpontú kiszolgáláson túl a válaszért a szalon rendkívül széles tevékenységi körét az alábbiakban csak címszavakban gyűjtöttük csokorba.

A Suzuki Szigetvár szolgáltatásai:

Értékesítés, finanszírozás:

• új Suzuki modellek értékesítése, egyes típusoknál raktárkészletről, akár 4 órás átadási idővel is;

• tesztvezetési lehetőség;

• használtautó-értékesítés, -vétel, -beszámítás, bizományos kereskedés;

• jármű-finanszírozás teljes körű ügyintézése személy- és tehergépkocsira, motorkerékpárra is;

• gépjármű-honosítás, -átírás, állapotfelmérés;

• bérautó szolgáltatás.

Biztosítás, vizsgáztatás:

• biztosítási kárügyintézés (Casco és GFB kötés is);

• eredetvizsgálat;

• műszaki vizsgáztatás két soron (szgk., tgk., lassú jármű, mezőgazdasági vontató, pótkocsi, motorkerékpár).

Szerviz, javítás, fényezés, tisztítás:

• garanciális és garancián túli javítás, márkafüggetlenül: autódiagnosztika, olajcsere, fényezés légmentesen zárt kabinokban, színkeveréssel, polírozással;

• karosszérialakatos-munkák, húzató paddal;

• jégkáros autók fényezés nélküli javítása;

• lézeres futóműállítás, gumiszerelés, centrírozás;

• klímatisztítás, javítás, feltöltés;

• alváz és üregvédelem;

• önkiszolgáló kézi autómosó 3 állással, továbbá 1 állású Kärcher gépi személyautó-mosó, és 1 állású gépi kamionmosó, autókozmetika;

• antibakteriális tisztítás ózongenerátorral.

Gyári és utángyártott alkatrészek, nem csak Suzukihoz:

• kenőolajok (Ecstar, Shell, Castrol, Q8, Selénia, Fuchs, Mobil, Agip);

• akkumulátorok (Varta, Perion, Bosch);

• kiegészítő extrák, HI-FI, riasztó és egyéb autó-felszerelési tartozékok

SUZUKI SZIGETVÁR

7900 Szigetvár, József A. u. 66/3. (A Mol-kút mellett)

Tel.: 73/456-789, 20/450-5000, 70/644-3333

www.suzukiszigetvar.hu