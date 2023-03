Érdekel az egészséges táplálkozás? Szeretsz emberekkel foglalkozni? Ebben az esetben mindenképpen érdemes közelebbről megismerkedned a táplálkozási tanácsadó szakmával. Ráadásul egyre népszerűbb és keresettebb területről van szó. Egy új szakma feltérképezésekor célszerű álláskeresési oldalakat is felkeresni, és tájékozódni az elvárások és a tudnivalók tekintetében. Látogasd meg a Jooble állásportált, ahol régiók szerint is böngészhetsz, például a nyíregyházi állások között.

Manapság a környezeti hatások, az élelmiszeripar óriási változása, a növényvédő szerek fokozott használata, a túlfinomított és a túlságosan feldolgozott ételek gyakori fogyasztása mind-mind szerepet játszik abban, hogy rendkívül megnőtt az ételallergiával és az ételérzékenységgel küzdők száma.

Más betegségek is visszavezethetők a helytelen táplálkozásra, ide tartoznak a cukorbetegség, az elhízás vagy a szív- és érrendszeri panaszok. Ezért is van nagy szükség olyan szakemberekre, akik a jelenkor problémáit és kihívásait szem előtt tartva hasznos tanácsokkal tudnak szolgálni az egészséges táplálkozás témakörében.

Mivel foglalkozik egy táplálkozási tanácsadó?

A táplálkozási tanácsadó olyan szakember, aki az élelmiszerekre és a táplálkozásra specializálódott. Tanácsot ad abban, hogyan érdemes megváltoztatni az étkezési szokásokat az egészség megőrzése vagy előmozdítása érdekében.

Első lépésben alaposan feltérképezi az étkezési igényeket, tanulmányozza a kórtörténetet, különös tekintettel az ételallergiára és ételérzékenységre. Ez alapján személyre szabott étrendet állít össze, egyéni tervet dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy a kliensek az étkezés segítségével hogyan tudják elérni a kívánt egészségi állapotot.

Útmutatást ad, hogy mire kell feltétlenül gondot fordítani az étkezés során. Ide tartozik például a gyakori tévhitek eloszlatása, az összetevők figyelembevétele vásárláskor, az élelmiszerbiztonság követelményeinek betartása. Hasznos tippekkel szolgál azzal kapcsolatban, hogy minél változatosabb ételeket tudjon a páciens elkészíteni az adott diétán belül, hiszen sok esetben rendkívüli kihívást jelent az étkezési szokások megváltoztatása. Ezért a kisebb mérföldkövek kitűzésében és azok sikeres elérésében is támogatja a hozzá fordulókat.

Rendszeresen nyomon követi az ügyfelek haladását, hiszen könnyen előfordulhat, hogy változtatásra van szükség az optimális eredmény elérése érdekében. Szükség esetén módosítja az előírt étrendet.

Számos esetben egy csapat tagjaként együttműködik más egészségügyi szakemberekkel, például orvosokkal, ápolókkal, hogy minél komplexebb segítséget kapjon az adott páciens.

Vannak olyan dietetikusok, akik kutatási tevékenységet végeznek. Ők azt vizsgálják, hogy egyes élelmiszerek, illetve összetevők milyen hatást váltanak ki egészségügyi szempontból. Kiemelt fontosságú kutatásokról van szó, amelyek hozzájárulnak például a társadalom egészségügyi állapotának javulásához vagy éppen új táplálkozási irányelvek kialakításához.

A megelőzés is rendkívül lényeges feladat. Ezért előadásokat, foglalkozásokat tartanak gyerekeknek, kismamáknak, időseknek arról, hogyan tarthatják fent a táplálkozás segítségével az egészségüket.



Kinek érdemes ezt a szakmát választani?

Ha folyamatosan követed az egészséges táplálkozással kapcsolatos híreket, tisztában vagy a divatos diétákkal, valamint szeretnéd mélyebben megérteni az emberi test és az étrend közötti kapcsolatot, minden bizonnyal élvezni fogod ezt a munkát.

Elengedhetetlen a kiváló kommunikációs készség, hiszen nap mint nap emberekkel kell együttműködni és eszmecserét folytatni: ügyfelekkel, kollégákkal és más egészségügyi szakemberekkel. A jól megszokott étkezés megváltoztatása sokak számára óriási kihívást jelent, így az empátia és a meggyőző képesség megléte is nélkülözhetetlen.

Ha rendelkezel már egészségügyi végzettséggel (pl. orvos, védőnő), és ezt szeretnéd kiegészíteni az egészséges táplálkozás területével, teljesebb körű szolgáltatást tudsz nyújtani a hozzád fordulóknak.

Hogyan válhatsz táplálkozási tanácsadóvá?

Elérhetőek néhány hónapos kurzusok, oklevelet adó gyakorlatorientált tanfolyamok, amelyek betekintést nyújtanak a szakma alapjaiba. Itt általában megismerkedhetsz többek között az egészségtani alapfogalmakkal, a tápanyagok csoportosításával, a kalóriaszámítással, a vitamin- és ásványianyag szükséglet meghatározásával, a sport egészségre gyakorolt hatásával. Azért is hasznosak ezek a tanfolyamok, mert ha még bizonytalan vagy abban, hogy neked való-e ez a munka, kiváló lehetőséget ad kipróbálni magad benne. Ha pedig megtetszik, még tovább mélyítheted a tudásodat.

Ha ugyanis egészségügyi intézményben szeretnél dolgozni, dietetikus képzés elvégzésére lesz szükséged. Ezt 4 éves egyetemi alapképzésen szerezheted meg, ahol anatómiai és biokémiai ismereteket is elsajátítasz. Ezután tovább specializálódhatsz például egészségnevelő vagy élelmiszerbiztonsági irányba, sőt, részt vehetsz étrendkiegészítők, funkcionális élelmiszerek fejlesztésében.

Melyek az elhelyezkedési lehetőségek?

Az oklevelet adó táplálkozási tanácsadó képzés elvégzése után főként az életmódváltásban és a megelőzésben tudod segíteni a hozzád fordulókat. Kiemelt terület az egészséges étrend összeállítása, a fogyásban való segítség, az edzés melletti optimális étkezés, valamint az étrendkiegészítők szedése. Lényeges tudnivaló, hogy a hatáskör az egészséges emberekre terjed ki, akik például életmódot szeretnének váltani, fittebbek akarnak lenni vagy éppen tudatosabban és egészségesen szeretnének étkezni.

A diploma megszerzése ezzel szemben arra is feljogosít, hogy krónikus betegekkel is foglalkozz, tehát egészségügyi intézményben, így kórházban is dolgozhatsz. A táplálkozási tanácsaiddal és előírásaiddal gondoskodhatsz arról, hogy pácienseid egészségesebbé váljanak. Emellett idősek otthonában, iskolában, közétkeztetési területen, kutatóintézetekben, élelmiszeripari vállalatoknál, de ugyanúgy fitnesz és sportlétesítményekben is megtalálhatod álmaid munkáját dietetikusként.

A szakmai elvárásokról minden területen.

A táplálkozási tanácsadó szakma tehát kiemelten változatos, összetett és népszerű. Egy dinamikusan fejlődő területről van szó, tehát folyamatos tanulást és továbbképzést igényel. Hatására viszont tudatosabbak és egészségesebbek lesznek az emberek, ami sikerélményt nyújt a szakma művelőinek.