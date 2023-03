Páratlan adottságai méltán teszik vonzóvá a Pécstől mindössze 15 kilométerre, mégis háborítatlan természeti környezetben megbúvó Rácz Tanyát a családok, házasulandók körében is. A festői, lankás mecseki tájba illeszkedő birtok minden évszakban romantikus díszletet nyújt a meghitt ünnepléshez, így örök emléket nyújt a különleges fotósorozatokhoz is. A nyárig tartó időszakra a foglaltsági naptáruk már csaknem betelt, ám az ősszel örök hűséget fogadni szándékozók még bőven választhatnak a legnépszerűbb péntek-szombatokból is

Ajándék nász-szoba, fehér lovashintóval

A Rácz Tanyán nemcsak a látvány megkapó; a szívélyes vendéglátás, a 200 fős, légkondicionált nagyteremben és – a lassan újra beköszöntő jó időben – a 80 fős, fedett teraszon felszolgált ínycsiklandó, kedvező árú menüsor, az ajándék nász-szoba, a korlátlanul, dugópénz nélkül behozható és hűthető italok lehetősége mind-mind garantálja, hogy az esküvő napja csak az ifjú pár kényeztetéséről, és nem a fárasztó készülődésről szól majd. Olyan különlegességekkel, mint a fehér lovashintó, amelyen begördülhetnek a rokonok-barátok elé a lakodalomba.

Családi programok, játékos céges csapatépítők

A Rácz Tanya természetesen a lakodalmakon túl is számtalan lehetőséget kínál a nagyvárosi zajból a vidéki életérzésre áhítozók számára. Családi programok, baráti vagy céges, csapatépítő rendezvények, aktív pihenés – itt mindez természetes. A Rácz Tanyán – bár van wifi – könnyen elfelejtheti a mobiltelefont: a felkészült, szolgálatkész személyzet ötletgazdag csapatépítő játékokkal, Trabant-tolással, szalmagurítással, ügyességi vetélkedőkkel és persze a látványkemencék melletti eszem-iszommal feledteti a hétköznapokat céges rendezvényeken, konferenciákon egyaránt.

A tavasszal különösen utóbbiakra – a hétköznapokon tartandó céges tréningekre – összpontosítva, így az e célból érkezők most egyedi kedvezményekre is számíthatnak.

Hasonlóképpen kellemes időtöltésre számíthatnak a születésnapot, bankettet, osztálytalálkozót tervező családok, baráti társaságok. Széles választékú bárpulttal, hangulatos udvarral; míg a gyerekeket kalandpark, állatsimogató és még számos más élmény szórakoztatja.

Szauna, játékterem, horgásztó, a szünetekben iskolai táborok

A tavaszi-nyári szünetekben emellett iskolás csoportokat is várnak, hagyományőrző és természetismereti táborokkal, az állatok körüli tennivalók megismertetésével, a friss levegőn eltölthető folyamatos programokkal.

A kulináris élményekről a régi idők lovashagyományait felelevenítő hangulatú étteremben felszolgált házias ételek és a tanya specialitásai gondoskodnak.

A tartalmas vacsora után természetesen az éjszakát is itt töltheti a megfáradt vendég – köztük a céges programok, tréningek résztvevő is: a panzió 24 (1-2-3 fős) szobájában megszállók felfrissülhetnek a szaunában, csocsózhatnak a játékteremben; és újabb különlegességként a tanya saját horgásztaván a pecabottal is szerencsét próbálhatnak.

A Rácz Tanya különleges oázis a város peremén – ahogyan a szlogenjük fogalmaz: A hely, ahol az élmények születnek!

Bővebb információ: www.racztanya.hu

Cím: Rácz Tanya – Orfű-Lipóc

Tel.: +36 72 498-459

E-mail: [email protected]