Márciusban rendkívüli lehetőség nyílik egy Vitara megszerzésére a közelmúltban 30. születésnapját ünneplő Suzuki Varga lánycsóki vagy kozármislenyi márkakereskedéseiben.

A pandémia hiánygazdaságából az elsők között kilábaló Suzuki újra felfutó termelésével máris a piacvezető pozíció visszahódítására törekszik. Ennek jegyében az Esztergomban is gyártott márka egyik legpatinásabb és legszakavatottabb forgalmazója egész hónapban meghosszabbított nyitva tartással, (előzetes regisztrációhoz kötött) tesztvezetéssel, és különleges pénzügyi konstrukcióval kínálja a Vitarákat.

Amint arról Abucsai Gábor ügyvezető beszámol, a márciusi akció keretében a Vitarák egyedi, akár

0% THM finanszírozással is elérhetőek, vagy 3 alkalomra szóló ingyenes szerviz választható melléjük. Természetesen cserére szánt saját autójukkal is begurulhatnak a vásárlók a kereskedésbe, hiszen azt kedvező áron számítják be az új árába.

További jó hír, hogy a gazdasági válság okozta hosszabb termeléskiesés után a Suzukinál az elsők között normalizálódott a helyzet, így legtöbb típusuk újra készletről – akár azonnal, vagy rövid határidővel – is rendelhető. Ráadásul a Vitarák és S-Crossok a versenytársakhoz képest gazdaságos és nyomatékos 130 lóerős négyhengeres motorokkal és hibrid hajtással ígérnek kiemelkedő vezetési élményt.

Az új autók értékesítése mellett mindkét szervizük teljes szolgáltatást nyújt, ebbe Lánycsókon a karosszéria-javítás és a fényezés is beletartozik. A Suzuki Varga emellett általuk bevizsgált használt járműveket is kínál eladásra, továbbá foglalkoznak minden típusú gépjármű műszaki vizsgáztatásával, erre történő felkészítésével, eredetvizsgálatával, átírással és biztosításközvetítéssel. Újdonságként pedig az egyre keresettebb gumihotel-szolgáltatással, vagyis az éppen aktuális téli-nyári kerékcseréknél sem kell már ügyfeleiknek a leszerelt abroncsok hazaszállításával, otthoni tárolásával bajlódniuk.

Telefonos bejelentkezés a tesztvezetésre

Lánycsók: 06 70/395-1001

Kozármisleny: 06 72/570-926

Nyitvatartás: h–p 8.00–17.00, szo. 8.00–13.00

Itt az új Vitara: kalandra fel!

Fedezze fel az új Vitarát! A korábbinál karakteresebb, jellegzetesen feltűnő stílusával magára vonja a figyelmet, magabiztos vonalvezetése pedig igazi kalandort rejt, ami mindig készen áll a felfedezésre. A terepjáró elődöket idéző, határozott vonalvezetés azonnal felismerhetővé teszi a Vitarát, ami stílusos kéttónusú fényezésével kitűnik a környezetéből. A Vitarába beszállni olyan, mint belépni egy kiemelkedő minőségű anyagokkal teli kifinomult világba. Egy tér, ahol minden gombot, kapcsolót és számlapot a természetes helyén talál.

1970 óta folyamatosan tökéletesíti az összkerékhajtását a Suzuki, ami magasabb szintre emeli a Vitara terepjáró-képességeit is. Az AllGrip Select segítségével kiválaszthatja az adott terepre való összkerékhajtási módot, vagy rábízhatja magát a fejlett rendszerre, hogy magabiztosan vághasson neki az ismeretlennek, és újabb élményeket gyűjtsön.

A Vitara BoosterJet motorja példát mutat a teljesítmény és a hatékonyság terén. Az erőteljes, négyhengeres 1.4 Boosterjettel sportos az autó, mérsékelt üzemanyag-fogyasztás mellett. A fogyasztáscsökkentés és a helytakarékosság ötvözetét nyújtó Hybrid 48V* lágy hibrid rendszernél pedig a benzinmotor működését egy kompakt villanymotor és egy nagy hatékonyságú lítiumion akkumulátor segíti.

A megújult Vitara még többféle vezetéstámogató rendszere fejlett érzékelőivel mindig figyeli, a környezeti változásokat, ezáltal biztosítva a legnagyobb biztonságot. A különféle asszisztensek a vezetés kényelméhez is hozzájárulnak.

Megújult S-Cross: mindenre készen!

Az élet mindig új kihívások elé állít minket, de a Suzuki zászlóshajója, a megújult S-Cross minden pillanatban megkönnyíti a választást, hogy bátran az események elébe mehessen. A merész, magabiztos SUV-stílus, a fejlett vezetéstámogató rendszerek és az intelligens biztonsági rendszerek csak a kezdetet jelentik. A barátok, család és a csomagok számára rendelkezésre álló tágas tér, valamint az AllGrip technológia segítségével uralhatja az utat, bármerre is járjon.

Dinamikus motorjaival és precíz váltóival az S-Cross mindig könnyedén küzdi le az elé kerülő akadályokat, legyen szó akár a nagyvárosi dzsungel útvesztőiről, akár az országutak végtelennek tűnő kilométereiről.

SUZUKI VARGA – megbízhatóság és szakértelem 1992 óta!

7761 Kozármisleny, Vadvirág u. 4.

Tel.: 06 72/570-920

7759 Lánycsók, az 57-es út mellett

Tel.: 06 70/395-1001

www.suzukivarga.hu