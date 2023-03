A város működésének feltételeit biztosítani tudjuk, a kötelező feladatainkat el tudjuk látni, de mindezek felett nagyon kevés volt a mozgásterünk ebben az évben – mondta Mayer István, Villány polgármestere az idei költségvetés összeállítását. Sok betervezett tételt le kellett húzni a kiadási oldalról, a bevételi oldalon viszont optimistábban terveztek az előző évi tapasztalatok alapján. A lakosságot érintő szociális támogatások mértékén viszont a lehetőségekhez mérten emelt az önkormányzat, és bővítette a jogosultak körét is.

S bár a pályázatos fejlesztések döntő többsége nem igényel nagyobb önerőt, mert 100 százalékos finanszírozásúak, mindig vannak olyan időközben felmerülő költségek, amelyeket nem lehet elszámolni, így valamennyi önerővel is kalkulálni kell.

– A mi esetünkben ezek inkább a jövő évben fognak majd felmerülni, az idei év a tavaly elnyert pályázatok előkészítésével, tervezéseivel megy el. Egy fontosabb tétel viszont a költségvetésben a lakópark kialakításához kapcsolódik. Itt folyamatosan merülnek fel költségek a területvásárlásokhoz, a területek rendezéséhez, a tervezésekhez, illetve a későbbiekben majd az infrastruktúra-fejlesztésekhez kapcsolódóan, ezekkel számolnunk kellett, viszont ez esetben már valamennyi bevétellel is kalkuláltunk – mondta a városvezető.

Mint arról korábban beszámoltunk, a villányi önkormányzat támogatást nyert a Helyreállítási Alapnál bölcsődeépítésre. Jelenleg folyamatban van a támogatói szerződés megkötése, közben viszont már a városvezetés készíti elő a tervezéshez kapcsolódó közbeszerzést is, és ugyanez vonatkozik a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert „Élhető települések” pályázatokra is.

Az iparipark-projekt előkészítése is megkezdődött. E fejlesztés kapcsán nagyon sok nulladik lépést – területek átsorolása, a Helyi Építési Szabályzat módosítása – kell tennie a városvezetésnek, ugyanis ezek a területhez kapcsolódó teendők alapozzák meg azt, hogy a projektet megvalósíthassák.

A legaktuálisabb pályázati beruházás Villányban a Főtér-fejlesztés projektje, melyre korábban a Vidékfejlesztési Programban nyert 100 millió forintot az önkormányzat. Itt folyamatban van a kivitelező kiválasztására a közbeszerzés. Mayer István elmondta, várhatóan a tervezői költségbecslésekkel összhangban a kivitelezői árajánlatok is jóval magasabbak lesznek, mint ami a pályázat által a rendelkezésre áll. Ennek egyik oka, hogy a pályázat beadásától mostanáig eltelt időben jelentős áremelkedések voltak, emellett az eredetileg tervezettnél bővebb műszaki tartalommal igyekeznek megvalósítani a beruházást. Az sem mellékes, hogy a Főtér infrastrukturális és közműhálózat szempontjából is fontos csomópont, ahol sokkal nagyobb feladataik lesznek, mint amit a beadott pályázatban elterveztek. Ennek a pluszköltségfedezetére is jelentős összeget irányoztak elő a költségvetésben, de ezen kívül szeretnének majd az irányító hatóság felé is kérelemmel fordulni, hogy az eredeti pályázati összeghez képest valamelyest magasabb forrást tegyenek lehetővé.

– Nem célunk az, hogy önkormányzati forrás nélkül valósítsuk meg a beruházást, de nyilván ez nagyban meg tudná könnyíteni az önkormányzat munkáját. Azon dolgozunk, hogy jövő ilyenkor már egy teljesen megújult, új főteret tudjunk átadni, és a helyi termelői piacnak is megfelelő környezetet teremtsünk – fogalmazott a polgármester.

Áprilisban átadják az új kerékpárutat

Tavaly év végére elkészült a Villány–Villánykövesd között vezető kerékpárút, a projekt zárórendezvényére viszont csak a közeljövőben kerül sor. A tervek szerint április 14-én, pénteken délután Hargitai János ország­gyűlési képviselő részvételével átadják a kerékpárutat, melyhez kísérőprogramok is társulnak majd. A projekt egyébként eszközbeszerzést is lehetővé tett, melynek köszönhetően hat felnőtt- és négy gyermekkerékpár, hat futóbicikli, egy kétszemélyes gyermekutánfutó, egy tandemkerékpár, emellett 10 bukósisak és 10 láthatósági mellény érkezett a városba. Ezek hamarosan bárki számára kerékpárkölcsönzőn keresztül igénybe vehetők lesznek.