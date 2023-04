Megújult a falu játszótere, és bekerítették a temetőt az elmúlt évben. Mindkét beruházás a Magyar Falu Program keretében nyert támogatásból valósult meg. Kehi József, Illocska polgármestere örömmel számolt be a fejlesztésekről, hiszen a temetőnél például állandó probléma volt, hogy a vadak a sírokat, virágokat megrongálták. Az előtte álló ravatalozóval így szép összképet mutat a terület. A ravatalozó épületének felújítását Zádori Attila önkormányzati dolgozó koordinálásával a közmunkások végezték el. A községvezető elmondta, jelenleg folyamatban van az egyházzal való egyeztetés arról is, hogy a temetőt az önkormányzat a tulajdonába átvegye, hiszen egyrészt úgyis az önkormányzat tartja karban a területet, másrészt így lehetőség lenne pályázati forrásokat elnyerni rá.

A játszótér felújításával nagy örömet okoztak a gyerekeknek. Bár nem volt egyszerű a megvalósítás (az időközben 30-40 százalékkal megemelkedett árak miatt), igyekeztek minden korábbi játékot felújítva megtartani az újak mellett. A területen biztonságosan játszhatnak a fiatalok, hiszen bekerítették a teret, és a szülőknek pihenőpadokat is elhelyeztek itt.

Az illocskai önkormányzat tavaly még a Magyar Falu Program keretében a közösségszervező bértámogatására is támogatást nyert. Szemes Kinga munkája mára nélkülözhetetlenné vált, hiszen a programok ismét egy erős közösséggé kovácsolják a lakosságot. A polgármester éppen ezért bízik benne, hogy az ő bérére az idén is támogatást nyer az önkormányzat. Az új falubuszra, valamint egy új fűnyíró traktor beszerzésére beadott pályázatuk viszont sajnos nem nyert az elmúlt évben, így mind a munkagépeket, mind pedig a régi falubuszt műszakilag teljesen fel kellett újítani. A közmunkások száma idén négyről kettőre csökkent, Rabi Mihálynak és Kovács Csabának hatalmas zöldterületet kell karbantartani, ami egyre nehezebb feladat.

A községvezető elmondta, szükségessé vált a polgármesteri hivatal felújítása is, erre szeretnének pályázni az idén. Az önkormányzat költségvetése nagyon feszes, azaz nagyon meg kell gondolni a kiadásokat. A feladatalapú állami normatíváknak köszönhetően a lakók idén is számíthatnak azokra a támogatásokra (anyagi juttatásokra, csomagokra), amelyeket tavaly is biztosított az önkormányzat.







Nagy sikere volt a nőnapi bálnak



Az idei évben már két jól sikerült program volt a faluban. A farsangi rendezvényen mintegy 40 gyerek vett részt, a nőnapon pedig száz résztvevőt köszöntött Kehi József polgármester. A batyus bálon mindenki jól érezte magát, a hangulatról a Happiness Duo is gondoskodott. A helyiek ebben az évben is számíthatnak azokra a rendezvényekre, amelyeket tavaly is megtartottak. A gyerekek a közösségszervezővel már készülnek az anyák napjára, és lesz idén gyereknap, falunap, Márton-nap és karácsonyi műsor is.

A település vezetői A 250 lakosú község polgármestere Kehi József. Alpolgármester: Juhos Józsefné. A képviselő-testület további tagjai: Krízicsné Bihari Rita, Erdő-Bonyár Lajos és Juhos Józsefné. Falugondnok: Szűcs Sándorné. Önkormányzati dolgozó: Zádori Attila. Református lelkész: Balog Barna László, katolikus plébános: Benchea Celestin. Háziorvos: dr. Csontos Zsolt, védőnő: Némethné Gettó Mónika. A Nagyharsányi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: dr. Szarkándi Zita, aljegyző: Horváth Szabina. A Könyvtár és Teleház vezetője, kulturális szervező: Szemes Kinga. Az önkormányzat elérhetősége: 7775 Illocska, Fő u. 13. Telefonszám: 72/456-117.