Két közmunkás maradt a településen, így a fűnyírást már nehezen oldja meg az önkormányzat, tavaly és valószínűleg idén is kell segítséget kérnie a falu lakosaitól. A nehezen hozzáférhető helyeken férfi munkaerőre van szükség. Horváth Lajos, Molvány polgármestere elmondta, egyrészt örül, hogy a munkások el tudtak helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, másrészt nehezebb a napi feladatok ellátása. A két dolgozó a település rendben tartásáért felel.

Megújult a temetőút

Ami a fejlesztéseket illeti, a Magyar Falu Programban nyert támogatásból sikerült felújítani a temetőhöz vezető utat, és most várják az egyedi szennyvíztisztító berendezésekre beadott pályázatuk elbírálását. Az előzetes felmérések szerint az ingatlantulajdonosok 80 százaléka kérte ezt, így bíznak benne, hogy hamarosan ezáltal is korszerűsödhetnek az ingatlanok. A falubusz cseréjére beadott pályázatuk tavaly nem nyert, így idén, ha lesz kiírás, újra megpróbálják, a jármű kopóalkatrészeire ugyanis egyre többet kell költeni. A településre busszal és vonattal is jónak mondható a közlekedés, a MÁV a közelmúltban egy kiemelt peront alakított ki, így a vonattal járó lakosoknak könnyebb a fel- és leszállás. Ezen kívül a Tarr Kft. tavaly kiépítette a szélessávú internet hozzáféréséhez a hálózatot, ami már a lakosoknak elérhető.

Segít a falugondnok

Molvány és Tótszentgyörgy önkormányzata közösen foglalkoztat falugondnokot, aki igyekszik mindenben a lakosság segítségére lenni. Hivatalos ügyek intézésénél, szakorvosi vizsgálatra utazáskor, vagy nagybevásárlásoknál is számíthatnak rá a falubeliek. A községvezető elmondta, emelkedtek ugyan az állami normatívák, de az üzemanyagár, a szervizdíj, a biztosítások drágulása miatt mindkét falunak nagyságrendileg fél-fél millió forinttal hozzá kell járulnia a szolgálat működéséhez.

Stagnál a lakosságszám

Örömteli, hogy Molvány lakosságszáma nem csökkent, inkább stagnál, és talán azt is lehet mondani, hogy némileg fiatalodik, hiszen vannak pici babás családok, gyermekvállalás előtt álló párok a faluban. Jelen pillanatban nincs is eladó ház, a megüresedett és eladósorba kerülő ingatlanok elkelnek.

Lesz falunap idén is

Ami a helyi programokat illeti, márciusban szép számú részvétellel tartották meg a nőnapot, az önkormányzat a hölgyeket virággal ajándékozta meg, megvendégelték őket, és bált rendeztek számukra. Nyár végén szeretnék megtartani a falunapot, és ha az önkormányzat költségvetésébe belefér, akkor idén ismét kirándulást szervez az önkormányzat egy hazai gyógyfürdőbe, vagy ahová a lakosok szeretnének menni. Év végén pedig a karácsonyi ünnepséget is megtartják.

Nem könnyű a helyzet

Az önkormányzatnak helyi adókból nincs bevétele, a kommunális adót tavaly megszüntették, hogy az az összeg is a lakosság zsebében maradjon. Szociális támogatásokat igyekeznek adni, többnyire alkalmi jelleggel, illetve karácsony előtt. Emellett idén is pályázik az önkormányzat szociális tűzifára, amely sajnos évről évre kevesebb. Tavaly már előfordult, hogy mérlegelni kellett, hogy ki kap és ki nem, sajnos nem minden igénylőnek jutott. Mivel a faluban nem elérhető a gáz, így az önkormányzatot is inkább a tűzifa árának drágulása hozza nehéz helyzetbe. A közvilágítás közel 50 százalékkal emelkedett, az áramra pedig idén december 31-ig van szerződésük még nem emelt árral a szolgáltatásra.

A település vezetői

A 180 lakosú község polgármestere Horváth Lajos, alpolgármestere Kreskai János.

A képviselő-testület további tagjai: Vukmanné Gyócsi Tímea, Csokona László és Deutschmann József.

A Nagydobszai Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője: Fitos Harri Gábor, falugondnok: Kállai Károly. Háziorvos: dr. Plank Gabriella, védőnő: Markula Adrienn, családsegítő: Sárosi Nikolett. A Molványi Dalkör vezetője Halas Péterné.

Az önkormányzat elérhetősége: 7981 Molvány, Fő utca 41. Molványt az oklevelek 1360-ban említették először Milwan néven. Az 1950- es megyerendezéssel a korábban Somogy megyéhez tartozó települést Baranyához csatolták.