Az idei fürdőfesztivált már a 28. alkalommal rendezik meg Harkányban, s bár ez nem kerek szám, mégis jubileumi rendezvény lesz, hiszen idén 200 éve annak, hogy Pogány János a lábát áztatta a mocsárban, majd felfedezték a gyógyvíz jótékony, gyógyító hatását.

Két fellépő nevét már bejelentették

– A Jubileumi Fürdőfesztivált az idei évben augusztus 25–27. között rendezzük meg, bízva abban, hogy ezzel a nyár végi programmal még egy kicsit meg tudjuk nyújtani, illetve hosszabbítani a szezont – mondta Muity György, a Harkányi Gyógyfürdő stratégiai igazgatója. Mint fogalmazott, két nagyszínpadi fő fellépő nevét már elárulhatja, hiszen velük már megkötötték a szerződést. Augusztus 25-én (péntek) 20.30-tól a Bagossy Brothers Company ad koncertet, másnap (augusztus 26. szombat) pedig 20.30-tól Korda György és Balázs Klári szórakoztatja majd a fesztiválozókat. A jubileum tiszteletére természetesen számos fellépő, koncert, program és élmény várja majd a közönséget, ezek még szervezés alatt állnak, de folyamatosan hírül adják majd az újabb fellépők neveit, amint a szerződéseken megszáradt a tinta. Az igazgató arról is tájékoztatott, hogy a 200 éves évfordulóhoz még lesznek különböző attrakciók, melyekről szintén csak a szervezés lezárta után tud információval szolgálni.

Dolgoznak a fürdő fejlesztésein is

A vezetőség mindeközben folyamatosan dolgozik a komplexumot érintő fejlesztéseken is, melyre a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyílik lehetőség. Mint arról korábban beszámoltunk, két pályázattal összesen több mint 820 millió forint támogatást nyert a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. Az egyik keretében csaknem 306 millió forint összegből egy 490 és egy 50 kilowatt teljesítményű naperőmű épül az önkormányzat által kijelölt városi tulajdonban lévő – turisztikailag nem hasznosítható – területen, valamint a fürdő régi irodaépületének tetején. Ezen túlmenően turisztikai fejlesztésekre több mint 514 millió forint támogatást nyertek. E pályázat keretében egyrészt egy új, modern beléptetőrendszer telepítése, valamint a strand területén a vendéglátás minőségének javítása, arculati egységesítése valósulhat meg, hogy a vendégeket a mindig rendezett, virágos park mellett egy szép épített környezet is fogadhassa.

Muity György elmondta, a napelemes pályázat esetében a támogatói szerződést már megkötötték, és zajlik a közbeszerzés előkészítése. Bíznak benne, hogy mielőbb meg tudják valósítani a beruházást.

– Az enyhe időjárású hónapok miatt a téli rezsiköltségek kedvezően alakultak, a magas energiaárak ennek ellenére súlyos terhet jelentenek a fürdőnek. A kormány intézkedéseinek köszönhetően várhatóan csökkenhet a rezsiköltségünk, de ez még mindig magasabb lesz, mint a két évvel ezelőtti villanyszámla, ezért a naperőmű megépítése nagyon nagy segítség lesz. Ha további energetikai pályázatokon tudunk indulni, és ezt a naperőművet bővíthetjük, vagy egyéb energiahatékony beruházásokat hajthatunk végre, az közelebb vihet minket ahhoz, hogy a fürdő energetikai szempontból az önellátáshoz közelítsen – magyarázta a fürdőigazgató. A másik – új beléptetőrendszer telepítésére irányuló – projekt kapcsán elmondta, megvizsgálják a hazai fürdőkben működtetett rendszereket és az ezzel kapcsolatos jó gyakorlatokat. Az már látható, hogy mivel a fürdők felépítése, a szolgáltatások térbelisége minden fürdőben más és más, teljes egészében egyik modell sem ültethető át a harkányi fürdőre. A cél, hogy a Harkányi Gyógyfürdőben a legpraktikusabb és leggazdaságosabb rendszert építsék meg.