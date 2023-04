Helesfa Várhatóan nyár végére elkészül a hivatal mögött épülő rendezvényterem, melyet az önkormányzat önerőből épít. Horváth Rudolf, Helesfa polgármestere elmondta, sajnos pályázati támogatást nem nyertek erre, így önerőből készítik. Ehhez nagy segítség a Nyugat Mecseki Társadalmi Információs Ellenőrzési és Településfejlesztési Önkormányzati Társulás (NYMTIT) támogatása, de a munkák javarészét maguk végzik, főként a polgármester a közmunkásokkal. Természetesen az építési engedély köteles kivitelezéseket szakemberek oldják meg.

Az építkezést tavaly kezdték. Lesz itt egy 90 négyzetméteres rendezvényterem egy 55 négyzetméteres terasszal, egy boros pince kemencével és egy 60 négyzetméteres terasszal, valamint 600 négyzetméteres térkövezett terület biztosítja majd, hogy a falu közössége megfelelő körülmények között tudja megtartani a rendezvényeket.

A másik folyamatban lévő projekt az egyedi szennyvíztisztító berendezések beszerzése. Ezzel kapcsolatban a községvezető arról számolt be, hogy jelenleg a közbeszerzési eljárás van folyamatban, így remélhetőleg az idei évben a házak egy részénél már telepíteni fogják a gépeket.

Az előzetes felmérés alapján közel 80 ingatlantulajdonos jelezte, hogy kérné ezt, ám miután a pályázat nyert, lecsökkent ez a szám. Az önkormányzat igyekszik hozzájárulni a lakosok önrészéhez, mégpedig úgy, hogy aki egy összegben fizeti meg a 240 ezer forintot, annak ötvenezer forintot állnak, aki két részletben fizeti, annak harmincezret engednek el, és lehetőség van 36 havi részletekben is megfizetni a lakossági önrészt, ez esetben a kamatot állja az önkormányzat. Visszalépésre viszont csak nagyon indokolt esetben kerülhet sor, és – mint azt a községvezető kiemelte – érdemes jól átgondolni, hogy megéri-e visszalépni, hiszen ha valaki nem rendezi a szennyvízelvezetését, arra az állam talajterhelési díjat vet ki, ráadásul a szippantás költsége is hamar megtérül az egyedi berendezések használatával.



Évente több mint félezer turista keresi fel a település különleges látnivalóit

A Mecsek nyugati és a Zselic keleti részének választóvölgyében fekvő település látnivalókban sem szűkölködik, hiszen a változatos, gyönyörű környezet mellett van egy műemléki védelem alatt álló, 300 éves templom. Az itt található kálváriát a hagyomány szerint Nádassy Imre ajándékozta a falunak, egyedülálló a régióban. A keresztutat ábrázoló, 14 stációból álló domborművek a pécsi Zsolnay-gyárban készültek. A hajdan itt birtokos Nádassyak síremlékét is őrzi a település. A falu külterületén található a Nádassy-Mattyasovszky kastély, mely jelenleg szociális intézményként üzemel, ugyanakkor az épületet körülvevő 20 holdas arborétum nyitva áll a látogatók előtt. A község főterén elhelyezkedő szoborkertben kereszt, I. és II. világháborús emlékmű, valamint egy Zsolnay-huszárszobor található, melyet az ’56-os emlék­évben felújíttatott az önkormányzat. Sok természetvédőt, fotóst, madárvédőt vonz a 78 hektáros tó is, mely ugyan nem a turizmust szolgálja (gazdasági céllal létesült), de rendezett a környezete, így a látogatók rendszerint ezt is megtekintik. Évente 5-600 turista keresi fel a települést, akik adott esetben a község két magán-vendégházában tudnak megszállni. Mivel azonban elbírna még szálláshelyet a falu, ezért az önkormányzat a hivatal melletti parasztház felújítása után 3 apartmant szeretne kialakítani, amelyben akár 20 főt is el tudnak majd szállásolni.