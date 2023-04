A Magyar Falu Program keretében nyert támogatások keretében energetikai korszerűsítésekre került sor Villányban az egészségháznál és a művelődési háznál. A kivitelező elkészült a munkálatokkal, ugyanakkor a művelődési házban a közösségi konyha és az ifjúsági klub termének berendezése még folyamatban van.

Mayer István, Villány polgármestere elmondta, a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyert projektek előkészítése is folyamatos. Várhatóan májusban megkezdődhet az óvoda udvarára tervezett játszóház, és az új bölcsőde terveztetése, és hamarosan a két Élhető települések felhívásban nyert projektek tervezése is elindulhat. A Vidékfejlesztési Program keretében nyert főtérfejlesztés áll a legközelebb a kivitelezéshez, de itt is adminisztrációs okok miatt új közbeszerzést írt ki az önkormányzat. Ez esetben már a legrövidebb határidővel várják a kivitelezők árajánlatait. A munkálatok a területen várhatóan 8-9 hónapig tartanak majd. Közben az irányító hatóságtól határidő hosszabbítást kérelmezett a városvezetés. A kivitelezés megkezdésének idejét is figyelembe véve várhatóan jövő tavasszal készülhet el a főtér rekonstrukciója.

Kijavítják a szökőkút hibáját az Eislingen téren

Tavaly a Zöld város program keretében megújult több más helyszín mellett az Eislingen tér is. A szökőkútnál nem megfelelően alakították ki a szinteket, így a kivitelező garanciálisan kijavítja a hibát, várhatóan még a nyári szezon kezdete előtt.

Hamarosan elkezdik kínálni az építési telkeket

Mint arról korábban beszámoltunk, a városvezetés egy új lakóövezetet tervez a Wesselényi utca és az elkerülő út közötti tömbben. Itt körülbelül 20–25 családi ház építésére ideális telket kínálnak majd, illetve a 800–1000 négyzetméteres parcellák mellett nagyobb, körülbelül 2000 négyzetméteres telkeket is kialakítanak, ahol akár 7–8 társasház is épülhetne. A Helyi Építési Szabályzatban a szükséges módosításokat elindította az önkormányzat, így hamarosan elkezdhetik ezeknek a területeknek a promotálását, remélve, hogy azok felkeltik majd a letelepedni szándékozó családok figyelmét.

Sankt Stefan ob Stainz delegációja látogatott Villányba

A testvértelepülésről voltak vendégeik

Április 21-én, pénteken Villány osztrák testvértelepülése, Sankt Stefan ob Stainz delegációja érkezett a városba. A vendégek szombaton délelőtt végignézték az elmúlt években megvalósított városi fejlesztéseket, illetve Mayer István polgármester a következő évek beruházásait is ismertette. Ezután a Bock Borászatnál pincelátogatásra, majd Ördögárok túrára indultak. A velük érkező Friedrich Trstenjak plébános vasárnap délelőtt német nyelvű szentmisét celebrált, melyen közreműködött a Villányi Ifjúsági Fúvószenekar és a templomi kórus is. Ezt követően a Kálvária dombon felújított feszület megáldására került sor. A városvezető elmondta, a villányi önkormányzat szerette volna felújítani a másik két keresztet, illetve a stációkat (is), de sajnos nem nyert rá pályázati támogatást. A területet a Városüzemeltetés munkatársai az elmúlt hetekben rendbe tették: a túlnőtt, illetve kiszáradt fákat kivágták, de a két egészséges mandulafát természetesen meghagyták, és minden stáció, továbbá a keresztek mögé egy-egy mandulafát ültettek el, bízva abban, hogy megerednek, és jövő év tavaszától a virágzáskor páratlanul szép képet mutatnak majd. Emellett a kerítést és a sziklakertes részt is valamennyire megújították, és ide még levendulákat ültettek. A következő időszakban felmérik, hogy mekkora forrásra lenne szükség a stációk és a keresztek felújításához, és az önkormányzat igyekszik támogatásokat szerezni a megvalósítására.