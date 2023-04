A „Sellye Város Önkormányzatának épületenergetikai fejlesztése” című pályázat jelenleg az előkészítési szakaszában van, azon belül is az építési beruházás nyílt közbeszerzési eljárása folyik. A fejlesztés keretén belül szigetelési munkálatok, nyílászárócsere és fűtéskorszerűsítés valósul meg a 12 önkormányzat közös hivatalának, és a Sellyei Járási Hivatalnak helyet adó épületen (Dózsa György utca 1.).

Az élhetőbb városfejlesztési pályázatok (4db) esetében továbbra is az előkészítési/tervezési munkálatok zajlanak. A tervezést érintő jogszabályi hátterek módosulása miatt várhatóan a nyári hónapokban készülnek el az engedélyes és kiviteli tervdokumentációk, és az őszi hónapokban várható a nyílt közbeszerzési eljárás megindítása, melynek keretén belül a kivitelező(k) kiválasztása is megtörténik.

A fejlesztés keretén belül Sellye „főutcája” megújul (térköves sétányt alakítanak ki, fásítanak, parkosítanak, és utcabútorokat helyeznek ki), valamint két helyszínen – a Draskovich-kastély előtti részen és a református templom előtt – parkolókat alakítanak ki, ezen felül térfigyelő rendszert telepítenek és okospadokat helyeznek el. A Carolina téri játszótér pedig teljes egészében átalakul. A projekttel érintett terület a Mátyás király utca (Közösségi háztól) – Köztársaság tér – Kispark - Batthyány utca, valamint a Carolina téri játszótér.

A sellyei önkormányzat az „Aktív turizmushoz kapcsolódó pihenőhely kialakítása Sellyén” című pályázatának keretében elnyert 250 millió Ft támogatásból a Sellye Városi Termálfürdő előtti terület, az „Aktív turisztikai hálózat hiányzó elemeinek pontszerű fejlesztése Sellyén” című pályázat keretében elnyert 190 millió forintból pedig a Radnóti Miklós utca egy része, Déryné utca egy része és a két utcát összekötő szakasz újul meg, illetve alakul át. A megvalósítási helyszíneken kerékpáros pihenőhelyeket, parklót, kerékpáros szervizoszlopot, aktív pihenést elősegítő elemeket (kültéri sakk és pingpong­asztal), árnyékolókat és mezítlábas sétányt terveznek telepíteni. A pályázati projektek a Baranya Vármegyei Önkormányzati Hivatallal konzorciumban valósulnak meg.

Üzemcsarnok épülhet az ipari parkban

Több mint 480 millió forint támogatást nyert a sellyei önkormányzat a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében Üzemcsarnok és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztésére a Sellyei Ipari Parkban.

A projekt eredményeként a Sellyei Ipari Parkban egy üzemcsarnok létesül. Az épületen belül irodákat és raktárcsarnokot, valamint az azokat kiszolgáló helységeket alakítanak ki. Az ingatlan közmű-rácsatlakozása is megtörténik (villany, víz). Az épület tetején egy napelemes rendszer is helyet kap, ami biztosítani tudja majd az épület egy részének energiaszükségletét.

Nagy Attila, Sellye polgármestere elmondta, a projekt javítja Sellyén az üzleti infrastruktúrát, és lehetővé teszi az újabb vállalkozás(ok) betelepülését, melyek közvetve lehetővé teszik a város és a térség munkanélküli és foglalkoztatási mutatóinak javulását.

Rendezvényekben is bővelkedik a város

Május elsejét egy igazi jó hangulatú ünneppé szeretnék varázsolni, ahol a főzőverseny és a talicskában az asszony, vagy a petrencésrúdtartó vetélkedő mellé még sok érdekes versenyre várják a résztvevőket, de már a reggelt zenés felvonulással indítják.

Május 6-ra szemétszedési akciót hirdettek, melyre 10 órától várják a résztvevőket. Május 13-án a kerékpározni szeretőket hívják az Ormánságba a XIV. Kincsek Között Élünk elnevezésű túrára. A résztvevők idén is Sellyéről Szentborbásig kerékpároznak, ott megpihenve a regisztrálókat egy finom ebéddel várják a szervezők. Május végén, 29-én a pünkösdi rendezvényt és a gyereknapot egybekötve rendezi meg. Itt a kézműves foglalkozások, a Misina Néptáncegyüttes és a Kicsi Gesztenye Klub fellépése mellett az egész délután mozgalmasan telik majd, melyre szeretettel várják az érdeklődőket.

A tavaszi forgatag után a nyár sem telik el események nélkül. Remélik, hogy a Szent Iván-éj programja és a gyerektáborok is sok érdeklődőt fognak vonzani.