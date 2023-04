Külterületi utak felújítására nyert támogatást az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program (VP) keretében. Mivel a településen sok mezőgazdasági gép halad át, és jellemző a vadászturizmus is, két útszakaszt mindenképpen szükséges lenne leaszfaltozni. A nyertes pályázat ugyanakkor 95%-os támogatottságú, ami azt jelenti, hogy közel 6 millió forint önrészt kell a beruházáshoz hozzátenniük. Vargáné Szabó Gabriella, Liget polgármestere elmondta, ehhez segítséget szeretnének kérni a helyi gazdálkodóktól, illetve földtulajdonosoktól, mert közös érdek, hogy az utak rendben legyenek.

–Ezeket a szakaszokat leg­gyakrabban ők használják, ezért azt tervezzük, hogy megkeressük őket, hogy mennyivel tudnak az önerőhöz hozzájárulni.

Bízunk benne, hogy így, velük együtt meg tudjuk valósítani ezt a fejlesztést. Ezáltal a belterületi útjaink tehermentesítése biztosított lehetne – mondta a községvezető.

Az önkormányzat egy másik VP-s pályázatot is a közeljövőben fog megvalósítani, melynek keretében erdősítésre nyertek támogatást. Egy másfél hektáros területre hamarosan elkezdik a fákat telepíteni az erdészettel együttműködve. Ezzel a már évek óta parlagon heverő falurészt tudják hasznosítani. E terület közelében önerőből megvásárolt az önkormányzat egy erdős, bozótos területet. Szeretnénk helyreállítani, akár pályázati forrásból, akár önkéntes munkával, a közmunkások bevonásával, hiszen fekvése és adottságai miatt egy szép parkerdő alakítható ki ezen a részen.

A polgármester szomorúan számolt be róla, hogy a Magyar Falu Program keretében tavaly sajnos egy beadott pályázatuk sem nyert támogatást.

Ugyanakkor várják az idei évi kiírásokat, és ismét pályázni fognak a legkritikusabb szakaszokon járda- és belterületi útfelújításra, illetve a csapadékvíz-elvezetési rendszer megfelelő kialakítására.

Aktívak voltak a helyiek a szemétszedő akcióban

Önkéntes szemétszedésre várta az önkormányzat a lakosságot az április 22-i hétvégén. A munkára közel 30-an jelentkeztek, és aktívan dolgoztak a kijelölt terület megtisztításán. Egy öt köbméteres konténer meg is telt szeméttel, emellett műszaki cikkeket is találtak, melyet az önkormányzat elvitet majd a hulladéklerakóba. A polgármester büszke volt a csapatra, hiszen fiatalok és idősek egyaránt tettek a környezetükért, és sokszor nehezen hozzáférhető, meredek területen is szedték az eldobált szemetet.

Több programot is rendeznek ebben az évben

A faluban már készülnek a tavaly elmaradt nyugdíjasnap pótlására, melyet május 13-án rendeznek meg. Azután június 4-én a ligeti Búcsúval együtt tartják meg a gyereknapot, sok szórakoztató programmal készülnek a falu apraja számára. Az idei évben augusztus 12-én lesz a falunap, a rendezvény szervezése már elkezdődött, a tervek szerint a korábbiakhoz hasonlóan idén is neves fellépők szórakoztatják majd a helyieket.

A rendezvények megvalósításánál ismét számítanak a Ligetért Egyesület, a helyi Vöröskereszt és a Roma Önkormányzat segítségére.

Idén bérbe adják a gyümölcsfeldolgozót

Az önkormányzat az elmúlt években egy korszerű gépekkel felszerelt gyümölcsfeldolgozó kisüzemet működtetett, ahol 100%-os gyümölcslé készült adalékanyagoktól mentesen, Bag in Box tasakokba töltve. Az üzemeltetésre idén már nincs kapacitás, ezért szeretnék bérbe adni, nem profitszerzés céljából, hanem elsősorban azt szeretnék, hogy használják a gépeket, ne álljanak az üres épületben.

Visszaköltözik az ügyintézés a hivatalba

A téli fűtésszezon idejére bezárták a hivatal épületét, az önkormányzati ügyintézés pedig az óvodaépület egy helyiségébe költözött, de május közepén vissza fog költözni a hivatalba. A faluvezetés a magas energia- és gázárak ellen a fogyasztás csökkentésével igyekezett fellépni. Ez többnyire sikerült is, ám még így is nagyon nagy terhet jelentenek a megemelkedett díjak, a közvilágításért például a tavalyi árak négyszeresét fizetik.