Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára három alapvető célt nevezett meg, amelyek a reformokat indokolják. Az első cél az átlagéletkor és az egészségben töltött évek számának növelése, a második az otthonközeli ellátások megerősítése, a harmadik cél pedig az, hogy az egészségügyi rendszer felkészült legyen a járványokra. A Magyar Falu Program keretében az elmúlt időszakban számos olyan fejlesztés valósulhatott meg, amely a háziorvosi és védőnői ellátás infrastrukturális lehetőségeit bővítette, gondoljunk a rendelők felújítására, az orvosi eszközök beszerzésére, amely egy jó irányt és lendületet adott a szakma számára.

Tóth Gábor, a KÖSZ elnöke (egyben Baksa község polgármestere) szerint ma a háziorvosi és védőnői rendszer nagyon egyenetlen. Arra van szükség, hogy azokat az ellátásokat tartsuk lakosságközelben, amelyeknek valóban ott a helyük, és ezeket megfelelő minőségben kínálják a lakosság számára, hiszen az egyik legnagyobb gond most az egészségügyben a hozzáférési egyenlőtlenség. Ehhez át kell alakítani az alapellátás szerkezetét, amely nagyobb és gazdagabb településeken jó, kisebb és szegényebb településeken nehezebben elérhető, miközben a védőnő ma Magyarországon hiányszakmának számít.

Az átalakítás célja mind a háziorvosi ellátás, mind a védőnői ellátás terén a körzetek méreteinek racionalizálása. Az azonos teherviselés elérése érdekében a lakosságszám lesz iránymutató. Egészséges üzemméretre kell törekedni, hiszen a túl kicsi körzet gazdaságtalan, viszont ha túl nagy, a többihez képest aránytalan. A cél az, hogy ne legyen olyan körzet, ahol nincs háziorvosi és védőnői ellátás. A védőnői ellátás terén például egy 1200 fős település kicsinek számít, hiszen kevés a szülőképes korú nő és kevés gyermek születik, de az 1800–2000 fős népesség már ideális lehet.

– A háziorvosi praxisok esetében hasonló anomáliák tapasztalhatóak. A háziorvosok többsége vállalkozó, akik normatívát kapnak a hozzá tartozó személyek tb-kártyái után, illetve az egészségügyi ellátások után további anyagi juttatásokban részesülnek. Evidens, hogy ilyen módon nagyobb körzetbe szívesebben mennek az orvosok, míg a kisebb, üzleti szempontból gazdaságtalan körzeteket elkerülik

– mondta az érdekvédelmi szervezet elnöke. Hozzátette: anyagi kérdésekben az önkormányzatoknak is kulcsszerepe van, hiszen egy településvezetésnek az a célja, hogy lehetőség szerint minden szolgáltatást meg tudjon adni a lakosság számára. Ha a háziorvos nem kapja meg a szükséges finanszírozást az OEP-től, akkor kénytelen a település belenyúlni a zsebébe, például a rezsiköltségek vagy az orvosírnok bérének fedezése érdekében, de olyan praxis is létezik, amely nem vállalkozás, az orvos az önkormányzat alkalmazottja. Az átalakítások kapcsán az állam a feladatok mellett anyagi terheket is átvállal, ami egy önkormányzat esetében akár több millió forint is lehetett évente.

A változások a munkáltatói jogokat is érintik. Az 1990-es önkormányzati törvény alapján a védőnői ellátás önkormányzati hatáskör volt, ennek minden anyagi vonzatával együtt, az eddigi felügyeletet a Nemzeti Népegészségügyi Központ látta el a megyei védőnő koordinálásával. 2023. július elsejétől ez a rendszer megváltozik, a munkáltatói és ellenőrzői feladatokat teljes mértékben a szakma fogja ellátni a vármegyei kórház személyében.

Változik az orvosi ügyelet metódusa is, melyet este 10-ig biztosít a vármegyei kórház, este 10-től pedig az Országos Mentőszolgálat lát el. A statisztikák alapján az ügyeleti időben oda érkező páciensek számára elegendő a háziorvosi szintű ellátás.

A KÖSZ álláspontja szerint tehát a lakosságnak nem kell aggódni, sőt félni sem kell a változásoktól, mert nem fogják ezeket tapasztalni, hiszen a háziorvos és védőnő ugyanaz marad.