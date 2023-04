„Nagyon viszketett már és egyszerűen nem kaptam időpontot, csak 2 hónap múlvára. Megnéztem több pécsi magánklinikát is, de egyikre sem volt pénzem. Az interneten magam próbáltam valamilyen megoldást találni a problémámra és itt találtam rá erre az alkalmazásra, az AIP Derm-re, ami olcsón és gyorsan megmondta, hogy mi a bajom. Őszintén, én nem is értem, hogy ezt miért nem használja mindenki.” – mondta olvasónk, aki a napokban keresett meg minket a történetével.

Hunor fiatal férfiként gyakran veti bele magát az éjszakai életbe. Egyik reggel a szája körül és az ágyékán viszkető piros kiütésekre lett figyelmes. Azonnal orvoshoz akart menni, de időpontot nem kapott, csak hónapokkal későbbre. Így maga próbálta meg megoldani a problémát.

„Mindenfélét rákentem, amit találtam. Olvastam, hogy a meleg ecetes ruha is jó lehet, de nem vált be, sőt csak még jobban viszketett tőle. Elmentem a Lánc utcába is, hogy foglaljak időpontot, de csak nagyon sokára kaptam és tudtam, hogy ezt nem fogom kibírni.”

Sajnos, ahogy olvasónk is tapasztalta a házi gyógymódok nem mindig jelentenek megoldást, sőt a legtöbb esetben nem működnek. Mindenképpen érdemes tanulni Hunor példájából és mielőbb szakorvos segítségét igénybe venni, mert akár kárt is okozhatunk magunknak az interneten terjedő csodagyógymódok használta közben.

„Végső kétségbeesésemben elkezdtem felkeresni pécsi magánorvosokat és klinikákat, de ezekért ugye fizetni kell és nem is keveset. Ráadásul itt is 1-2 hétre előre kaptam volna időpontot és bevallom, hogy pénzem sem igazán lett volna rájuk. De hát valahogy meg kellett oldani, mert tényleg pokoli volt a viszketés és a látványa sem volt túl bizalomgerjesztő. Még egyszer nekiugrottam az internetnek és így találtam rá erre a bőrgyógyászati alkalmazásra, az AIP Derm-re. Nagyon könnyű volt használni, mert magyarul van és egyébként harmad annyiba kerül, mint egy sima bőrgyógyászati vizsgálat magánban. Gondoltam, hogy kipróbálom hátha segít, ezt még megengedhettem magamnak anyagilag is. Beküldtem a képet és másnap már meg is kaptam a diagnózisomat: herpesz. Nem voltam boldog, azt meg kell vallanom, de annak örültem, hogy azonnal kaptam gyógyszert is, ami működött! Nagyon hálás vagyok érte!”

Olvasónk egy olyan problémával szembesült, amivel élete során szinte minden ember. Éppen az ilyen helyzetekre kínál megoldást a magyar fejlesztésű AIP Derm, amely Magyarországon az első olyan alkalmazás, ami valódi egészségügyi segítséget nyújt, hiszen a diagnózisunkat a mesterséges intelligencia munkáját ellenőrizve egy képzett bőrgyógyász adja meg. Ez a jövő technológiája, amely már mindenki zsebében ott lapul, akinek van egy okostelefonja. Így lehetünk egészségesebbek sorbanállás és a pénztárcánk kiürítése nélkül. Mivel, az AIP Derm-hez elég egy okostelefon és internet, vagy egy asztali gép is, egész Baranya megyéből elérhető, mindenféle probléma nélkül. Így a cég azt reméli, olyan településeken is elérhetővé teszik a profi bőrgyógyászati segítséget, ahol egyébként csak több hónap várakozással lehet időpontot kapni.