A BOLIO Kt. 2022.02.23-án GINOP_PLUSZ-1.2.3-21-2022-03067 azonosítószámon 111,44 millió forint feltételesen vissza nem térítendő uniós támogatásban részesült. A fejlesztések a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósulnak meg.

A pályázat keretében 3 új minikotró gépet vásároltunk, ami nagyon fontos a fejlődésünk szempontjából. Azok a cégek, akik nem fejlesztenek, előbb utóbb kiesnek a piaci versenyből, így nagyon fontosnak tartjuk a régi gépparkunk folyamatos megújítását. Ezzel a technológiai fejlesztéssel versenyképesek tudunk maradni a piacon és bővíteni tudjuk gyártási portfóliónkat is. 30 éves fennállásunkat többek között annak köszönhetjük, hogy mindig igyekeztünk követni a szakmánkban lezajló fejlődési irányokat.

Az alábbi gépek beszerzése történt meg eddig a pályázat megvalósítása során:

- 2 db YANMAR ViO38 típusú minikotró tartozékaival

- 1 db YANMAR ViO57 típusú minikotró tartozékaival

A jelenlegi gépparkunk többségében modern, sokféle gyártást megvalósítani tudó eszközökből áll. Ezek közül a fentiekben megnevezett gépek beszerzése a pályázati támogatásoknak köszönhetően valósulhatott meg. A gépparkunk fejlődése teszi azt is lehetővé, hogy egyre több alkalmazottat tudunk foglalkoztatni, jelenleg is minden fórumon gépkezelőket és programozókat keresünk.

A pályázat keretében vállalati pénzügyi tanácsadás és soft skill képzések igénybevételére is sor kerül, hogy a humán erőforrás fejlesztéssel is növeljük hatékonyságunkat.



Az energiaárak emelkedése, ahogy a piacon mindenkit minket is hátrányosan érint. A hátrányok minimalizálása érdekében és a környezeti terhelésünk csökkentése miatt úgy döntöttünk az energiaigényünk minél nagyobb részét szeretnénk napkollektoros rendszerrel előállítani, mely a nap sugárzását felhasználva hőenergiát állít elő. A megtermelt energiát melegvíz-készítésre és fűtésrásegítésre hasznosíthatjuk. Célunk, hogy a környezet terheinek csökkentéséhez mi is minél inkább hozzá tudjunk járulni.

További információ kérhető:

Majer Norbert

Telefon: 06 20 530 09 04

E-mail: [email protected]