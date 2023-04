Ilyen egy jó gyerekszoba

A legfontosabb az, hogy a gyerekek jól érezzék benne magukat. A későbbiekben a személyiségüktől függ, hogy ehhez mire van szükségük. Ahogy nőnek a gyerekek, egyre több beleszólásuk lehet abba, hogy mire vágynak: van, akit egy akvárium tesz boldoggá, míg más egy kalózos tematikájú szobát szeretne.

Ezek mellett fontos a kényelmes ágy, az íróasztal, és a nagy játéktér, ahol egy színes, mintás gyerekszőnyegen lehet autókat tologatni vagy éppen babázni. Ha csecsemőnek választunk bútort, érdemes olyan mellé letenni a voksunkat, amit hosszabb távon is használhatunk. Válasszunk olyan berendezési tárgyakat, amik könnyen takaríthatóak, és ha igazi harmóniát szeretnénk, arra is figyeljünk, hogy a színek is megfelelően legyenek kiválasztva.

A gyerekszoba 3 kötelező berendezési eleme

A gyerekszoba berendezését úgy kell megválasztani, hogy a helyiség több funkciót is elláthasson: legyen egyben hálószoba, játékra kijelölt hely és dolgozószoba is. Ez utóbbi csak a későbbiekben lesz fontos, hiszen kezdetben csupán a kényelem és a játék számít.

Ágy

Az ágy – akárcsak gyermekünk – hatalmas változásokon megy át, ahogy telik az idő. A rácsos fekvőhelyből hamar kiságy lesz, amit később egy nagyobb vált le. A szoba egyik legkényelmesebb helye is számos stílusos lehetőséget kínál, így akár már a kiságyat is körbevehetjük egy baldachinnal. Kezdetben a színt kiválaszthatjuk a saját ízlésünk szerint, ám később gyermekünk fogja eldönteni, hogy pontosan milyet szeretne.

Idővel nagyon fontossá válik a tematika, és az aktuálisan kedvenc meseszereplő fogja meghatározni, hogy mi domináljon az ágyon. Míg kislányoknál általában a hercegnők a kedvencek, fiúknál akár egy kalózhajó vagy sportkocsi is lehet az ágyból.

Testvérek esetén az emeletes ágy is megoldás lehet, de ilyenkor sem mellékes a minta, ami akkor is fontos, ha csupán az ágyneműn köszön vissza.

Szekrények, asztalok

A bútorok kiválasztásánál már a babaszobát is érdemes úgy berendezni, hogy később egyre több ruha elférhessen a szekrényekben. Mivel gyerekszobáról van szó, ajánlott élénkebb színeket választani, ezáltal egy kis játékos sziget lehet a gyerekszobából. Ha már íróasztal is kerül a helyiségbe, zsúfoltabbá válhat a szoba, de ezt könnyen kiküszöbölhetjük, ha egy emeletes ágy alsó részét alakítjuk ki tanulókuckóvá.

Textilek

A gyerekszoba berendezésénél nem feledkezhetünk meg a textilek fontosságáról sem! A szőnyeg az egyik leglényegesebb elem a textilek közül, ugyanis a jól megválasztott gyerekszőnyeg nemcsak színt visz a szobába, hanem a játékra is lehetőséget ad. Több minta közül választhatunk, ezért a kisautók éppúgy megtalálják a maguk helyét rajta, mint a babák vagy az állatok.

A függönyök között is többféle rendelkezésünkre áll, így különböző mesehősök is viríthatnak rajta. A színes minták is megtalálhatják a helyüket a szobában, csak ügyeljünk arra, hogy az árnyalatuk passzoljon a szőnyeg, a szék vagy az ágy színéhez.

A gyerekszoba gyermekünk első élettere, és hozzátartozik a gyerekkor szép emlékeihez. Tegyünk hát érte, hogy minél szebb legyen az összkép, és ha a szoba lakója elég nagy hozzá, az ő ízlését is belevihetjük a helyiség kialakításába.